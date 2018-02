M5s, diaspora in Ue: Borrelli lancia un movimento di imprenditori. Ritratto

M5s, diaspora in Ue: Borrelli dà vita a un nuovo movimento di imprenditori

Si nega alle telefonate dei giornalisti. Ed è irreperibile anche per i vertici del Movimento 5 Stelle. Luigi Di Maio ha provato a contattarlo dopo il sorprendente comunicato con cui ieri il gruppo M5S all'Europarlamento annunciava le sue dimissioni per "motivi di salute". Ma David Borrelli - ormai ex esponente 5 Stelle, attualmente iscritto al gruppo Misto - non ha risposto alle telefonate del capo politico del suo Movimento. Poi l'annuncio della svolta: "Ho deciso di aderire a un nuovo progetto: un movimento, che nascerà a breve, e che si occuperà proprio di imprenditori e risparmiatori", ha scritto in serata su Fb, negando che la sua decisione fosse dettata problemi di salute.

M5s, diaspora in Ue: anche Massimo Colomban nel nuovo progetto?

Del nuovo progetto farà parte anche Massimo Colomban (imprenditore, veneto come Borrelli, e fondatore dell'associazione Confapri di cui Borrelli fa parte)? "Non ne so nulla", dice Colomban all'Adnkronos. L'ex assessore alle partecipate di Roma Capitale riferisce però che nel week end sentirà Borrelli e poco prima dell'annuncio dell'eurodeputato, interpellato sulle ragioni delle dimissioni di Borrelli dal gruppo M5S, si lascia andare a una profetica rivelazione: "Forse è deluso per la mancanza di misure a sostegno dei produttori e dei risparmiatori, mi ha detto di sentirci nel week end". Nato a Treviso il 28 aprile 1971, di Borrelli tutti conoscono la storia imprenditoriale. Muove i primi passi nel mondo della ristorazione, oggi ha partecipazioni in tre società attive nel mondo dell'informatica. Del capitale sociale della Trevigroup Spa (società che spazia dall'"assistenza hardware e software alla consulenza e rivendita alla realizzazione siti web") Borrelli possiede il 25%. L'azienda - stando al bilancio 2016, l'ultimo disponibile, depositato presso la Camera di commercio di Treviso e visionato dall'Adnkronos - ha chiuso l'anno con un utile pari a euro 18.572,14.

Ecco chi è David Borrelli, l'uomo che spaventa il M5s a Bruxelles

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono passati da 1.001.571 euro del 2015 a 1.048.314 euro nel 2016. L'ammontare dell'attivo circolante si attesta a 454.840 euro, in aumento di oltre 110mila euro rispetto al precedente esercizio. Nella voce "altri crediti" si legge che "gli altri crediti iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di realizzazione, per euro 4.120, relativi per la quasi totalità al credito nei confronti del Sig. Borrelli David per la cessione della partecipazione della società Cloud Tlc Srl avvenuta in data 11/07/2016, nonché da crediti per anticipazioni al fornitore Infocert Spa", società che l'anno scorso si è aggiudicata la gara europea per la digital transformation di Frontex. Le disponibilità liquide corrispondono in larga parte "alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso l'istituto Unicredit Spa e Banca Popolare di Vicenza per euro 119.493". Della Cloud Tlc Srl Borrelli risulta socio unico, nominato con atto del 19 luglio 2016. L'azienda ha chiuso l'anno 2016 con un utile di 7.991,27 euro e, in quanto 'micro-impresa', si è avvalsa di una serie di semplificazioni, tra cui l'esonero dalla redazione del rendiconto finanziario e della nota integrativa. Dulcis in fundo, la Ubware Srl, azienda che si occupa di sviluppo software e app, ha

Borrelli, con Casaleggio Sr. un rapporto stretto

Borrelli "ha rotto col Movimento, non con la politica. Qualcosa in testa secondo me ce l'ha", spiega all'Adnkronos il professor Aldo Giannuli, vicino a Casaleggio, prima dell'annuncio di Borrelli. "Le tre anime del Movimento - quella imprenditoriale della Casaleggio Associati, quella artistica di Beppe Grillo e quella politica - si stanno separando. Vorrei capire se in questo c'entra storia di Borrelli. Lui è collegato in modo privilegiato a una di queste anime?", si chiede il ricercatore. Giannuli commenta in modo sarcastico la decisione di Borrelli di passare al gruppo Misto per motivi di salute: "Nella stanza del M5S al Parlamento europeo tengono l'aria condizionata troppo fredda, al gruppo Misto forse è più accettabile". "Lui è sempre stato 'viziato' da Gianroberto Casaleggio: è stato protagonista dell'unico caso in cui il Movimento ha concesso a una persona che ricopre una carica di candidarsi ad un'altra", ricorda lo storico riferendosi a quando nel 2010 Borrelli si candidò alla presidenza della Regione Veneto pur essendo consigliere comunale a Treviso. "E' stato abituato a un trattamento di riguardo - sottolinea Giannuli - e non so se questo trattamento sia stato mantenuto".