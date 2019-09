M5s Verdi, incontro al Parlamento Ue. Ma l'accordo ancora non c'è

UE: BEGHIN (M5S): 'CON VERDI AVANTI DIALOGO, LEALE E COSTRUTTIVO'

"L'incontro tra la nostra delegazione e quella dei Verdi è stato positivo: da entrambe le parti si è registrata la volontà di chiarire le rispettive posizioni proseguendo il dialogo, con spirito leale e costruttivo, a partire dai prossimi giorni". Lo dichiara Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.

UE: LAMBERTS (VERDI), 'GROSSI OSTACOLI A COLLABORAZIONE STRUTTURATA CON M5S'

Ma in realtà ci sono ancora "grossi ostacoli" sulla strada di una "collaborazione strutturata" tra gli eurodeputati del M5S e il gruppo dei Verdi nell'Aula di Strasburgo. Lo sottolinea, incontrando la stampa a Bruxelles, il copresidente del gruppo ecologista Philippe Lamberts. "E' un po' strano - dice il politico belga - perché la richiesta che abbiamo avuto da loro è che vogliono discutere temi di interesse comune. Poi leggiamo sulla stampa italiana che vogliono unirsi al gruppo dei Verdi, non so se sono messaggi passati da gente dei Cinquestelle. Sapremo oggi che cosa vogliono. Ma ovviamente, ci sono enormi ostacoli, se un giorno vuoi avere una cooperazione strutturata, che è diverso da quello che abbiamo fatto finora". Ora, continua Lamberts, "collaboriamo con loro, attivamente, nella maggior parte delle commissioni se non in tutte. La Econ è stata probabilmente la più difficile nella precedente legislatura, ma in tutte le commissioni la collaborazione è eccellente. Quindi possiamo continuare così, non è un problema, perché è una collaborazione sui singoli temi. Ma se parliamo di una collaborazione più strutturata, allora naturalmente gli ostacoli vanno rimossi", conclude.