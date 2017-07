Macron a Merkel: serve un ministro delle finanze Ue

Emmanuel Macron e Angela Merkel

Emmanuel Macron ha una idea chiara in testa su come deve essere l'Unione europea e sta mettendo in campo tutte le sue pedine per ottenerla. Dal giorno della sua elezione l'inquilino dell'Eliseo ha agito per accrescere l'autorevolezza del Paese agli occhi della Germania. E lo ha fatto prima di tutto sul rispetto delle regole del Fiscal compact.

Macron: rispetteremo le regole di bilancio europee

In rottura con i governi precedenti il presidente francese ha annunciato che la Francia rispetterà le regole dei Trattati europei e si avvierà verso una gestione piú coscienziosa delle finanze. Riduzione del deficit dunque e in prospettiva anche del debito pubblico. Un chiaro segnale ai partner europei: Parigi sta facendo i compiti a casa.

Macron alla Germania: riformiamo l'Europa

E Macron ha utilizzato il credito di credibilità guadagnatosi nei confronti dei Paesi rigoristi per chiedere a Berlino un cambio di rotta della zona euro. Secondo il presidente francese l'Eurozona, cosí come é strutturata oggi, semplicemente non funziona. E cosí ha proposto a Merkel di avviare un piano di riforme.

Un ministro delle finanze e un budget unico

Macron ha proposto una maggiore integrazione delle economie a livello di area euro. Per prima cosa la creazione di un superministro delle finanze comune a tutti i Paesi che utilizzano la moneta unica. Ma anche un budget europeo con entrate proprie per rendere l'Unione in grado di essere indipendente. Intanto i ministri delle finanze di Germania e Francia si incontreranno per definire una road map per armonizzare il Fisco, altro grande capitolo che secondo Macron non puó essere ignorato.