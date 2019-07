Macron accoglie in Francia Sandro Gozi. L'ex Pd responsabile affari europei

Ue: Gozi nominato responsabile Affari europei del governo francese

L'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega agli Affari europei, Sandro Gozi, sarà nominato a breve responsabile delle politiche europee del governo francese. La nomina dell'ex esponente dei governi Renzi e Gentiloni da parte del primo ministro francese, E'douard Philippe, e' attesa nei prossimi giorni. Gozi, candidato alle europee con il movimento 'Reinassance' di Emmanuel Macron, resterà nell'esecutivo di Parigi fino al 31 ottobre per poi assumere l'incarico di europarlamentare quando i deputati britannici lasceranno Strasburgo causa Brexit.

Macron dà una nuova casa in Francia all'ex Pd Sandro Gozi

Secondo il quotidiano Le Figaro, che ha anticipato la notizia, Gozi avrà il compito di 'monitorare la creazione delle nuove istituzioni europee e le relazioni con il Parlamento europeo in stretta collaborazione con il Segretariato generale per gli affari europei di palazzo Matignon', la sede del primo ministro francese. L'ex sottosegretario del Pd, che insegna a Sciences Po da circa quindici anni, ha lavorato per dieci anni alla Commissione europea e dalla fine del 2018 presiede l'Unione dei federalisti europei.

FRANCIA: M5S, 'NOMINA GOZI POLITICAMENTE SOSPETTA'

''Dopo le schiere di tredici esponenti Pd da Fassino a Franceschini, passando per Letta e Sala che negli ultimi sedici anni hanno ricevuto la Legion d'Onore francese, non potendo ricevere una seconda onorificenza per Sandro GOZI è scattata direttamente la nomina a responsabile degli Affari Europei del governo Macron". Lo dichiara in una nota Pino Cabras, capogruppo del Movimento 5 Stelle Camera in commissione Affari Esteri. "Di fronte alla rapida carriera nella politica francese dell'ex sottosegretario agli affari europei dei Governi Renzi e Gentiloni -aggiunge- ci chiediamo: quali dossier tra Italia e Francia ha trattato, evidentemente non certo a sfavore degli amici d'Oltralpe Sandro GOZI durante il suo mandato governativo con Renzi e Gentiloni?''. ''La collaborazione tra i popoli è importante, ma qui, dopo aver ricoperto un ruolo delicatissimo in due governi italiani si passa direttamente, con le stesse mansioni a far parte di un governo di un altro Stato dell'Unione Europea. E' una nomina che desta politicamente più di un sospetto e che inquieta'' conclude Cabras.