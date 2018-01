Macron alla conquista dell'Oriente: vertice con Xi in Cina e riceve Erdogan

Emmanuel Macron sempre più protagonista in Europa. L'attivismo in campo internazionale del presidente francese prosegue e assume nuove dimensioni con lo sguardo rivolto sempre di più verso Oriente.

MACRON, VERTICE IN CINA CON XI JINPING

Il presidente francese Emmanuel Macron si recherà in Cina, per la sua prima visita di Stato in questo Paese, dall'8 al 10 gennaio: lo ha annunciato l'agenzia di stampa ufficiale Xinhua, citando fonti del ministero cinese degli Affari esteri. Macron ha già incontrato il presidente cinese Xi Jinping durante il summit del G20 ad Amburgo nello scorso mese di luglio. I due presidenti, secondo quanto si è appreso, discuteranno tra l'altro della crisi in Siria e del dossier nordcoreano. Domenica, Macron ha dichiarato che i francesi "hanno bisogno di ritrovare l'ambizione europea" per "far fronte alla Cina e agli Stati uniti". L'ultima visita di un capo di Stato francese in Cina risale all'ottobre del 2015: a recarsi a Pechino in quella occasione fu François Hollande.

INCONTRO CON ERDOGAN A PARIGI

E' la Francia la prima destinazione all'estero per il 2018 per il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che il 5 gennaio sarà ricevuto a Parigi dal presidente francese Emmanuel Macron. "Gerusalemme, la Siria, l'Iraq, le relazioni tra la Turchia e la Ue e i temi regionali, in particolare la lotta al terrorismo, saranno al centro dei colloqui", ha detto il portavoce del presidente, Ibrahim Kalin, secondo cui "la visita servirà a far avanzare ulteriormente la nostra cooperazione con la Francia in un modo che sia vantaggioso per le nostre nazioni e per l'intera regione".