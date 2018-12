Macron cede ai gilet gialli: moratoria sulle tasse sulla benzina

Gilet gialli, Macron concede moratoria sulla tassa sui carburanti

Il primo ministro francese Edouard Philippe annuncera' una moratoria sull'aumento delle tasse sui carburanti, lo dicono fonti governative. L'aumento del prezzo di benzina e diesel ha innescato la protesta dei 'gilet gialli' culminata in guerriglia urbana sabato a Parigi. Si tratta di una moratoria di alcuni mesi, o "sospensione" secondo il linguaggio governativo, che dovrebbe essere accompagnata da altre misure per la 'pacificazione'. Il capo del governo presentera' le proposte dell'esecutivo, decise ieri sera all'Eliseo con il presidente Emmanuel Macron ai deputati di LREM nella riunione dei gruppi di questa mattina all'Assemblea Nazionale.

Repubblicani: "Moratoria assolutamente insufficiente"

Il capo dei senatori repubblicani Bruno Retailleau giudica "assolutamente insufficiente" la moratoria sull'aumento delle tasse sui carburanti che il primo ministro Edouard Philippe annuncera' oggi e reclama "un'annullamento" puro e semplice. Se "e' nel vero senso della parola, vale a dire semplicemente ritardi prima che si applichi l'aumento delle tasse, non e' all'altezza, non calmera' nulla", ha detto il senatore. "Questa e' una proposta che e' ben al di sotto di cio' che il movimento dei 'gilet gialli' vuole". "Abbiamo bisogno di agire in fretta e domani sara' troppo tardi, non si puo' piu' fermare" la crisi, ha detto il senatore di LR invitando "Emmanuel Macron a prendere decisioni forti e non mezze decisioni, non decisioni sbagliate" perche' "non dobbiamo piu' nasconderci".