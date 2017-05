Macron chiude la porta a Valls. E l'ex premier viene espulso dai socialisti

Francia: in corso procedura di espulsione di Valls dal partito socialista

E' stata avviata la procedura di espulsione dell'ex premier Manuel Valls dal Partito socialista francese. Lo ha annunciato il segretario Jean-Christophe Cambadelis, citato da BFM-TV. Valls martedi' aveva annunciato di volersi presentare alle elezioni legislative di giugno con il movimento En Marche! del presidente eletto Emmanuel Macron.

Ma En Marche! stoppa la candidatura di Valls

La candidatura e' pero' stata stoppata dal presidente della commissione investiture Jean Paul Delevoye, incaricato da Macron di stilare le candidature alle elezioni legislative dell'11 e 18 giugno, il quale pero' in un'intervista a Europe 1 ha lasciato una porta aperta a Valls, spiegando che "per ora" l'ex premier "non corrisponde ai criteri" per essere candidato, in quanto non affiliato al movimento.

Valls resta col cerino in mano

Jean Paul Delevoye ha detto che "dietro la candidatura di Valls ci sono quei deputati che hanno paruda di perdere" la poltrona e il movimento "non ha la vocazione al riciclaggio". "Abbiamo invece vocazione a costruire una nuova offerta politica per i cittadini", ha aggiunto.