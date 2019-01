Macron continua a perdere pezzi. Si dimette il capo della comunicazione

FRANCIA: SI DIMETTE IL DIRETTORE DELLA COMUNICAZIONE DI MACRON

Si dimette Sylvain Fort, fedelissimo di Emmanuel Macron e direttore della sua comunicazione. "Una nuova prova" per il presidente francese mentre prosegue la protesta dei gilet gialli e si riaccende il caso Benalla, sottolinea oggi Le Figaro. Consigliere per la stesura dei discorsi presidenziali, Fort dovrebbe lasciare l'incarico nella seconda quindicina di gennaio, dopo aver finito di lavorare sulla lettera ai francesi promessa da Macron. La sua uscita di scena avviene all'inizio di un 2019 che si annuncia difficile per Macron, in calo di popolarità e alla ricerca di una chiave per tornare in sintonia con i cittadini francesi. Fort, era stato il responsabile della comunicazione di Macron durante la sua campagna elettorale. Una volta diventato presidente, Macron lo aveva nominato "consigliere per i discorsi".

FORT ERA UN FEDELISSIMO DI MACRON

La scorsa estate, nel pieno della crisi per l'affare Benalla, il presidente aveva chiesto a Fort di dirigere la cellula di comunicazione dell'Eliseo. Avvertito da "diverse settimane" dell'intenzione di Fort di dimettersi, Macron aveva cercato di trattenere il suo consigliere, scrive Le Figaro. Esperto di opera lirica e autore di diversi saggi su Puccini, il 46enne Fort è stato professore, editore e direttore di un'agenzia di comunicazioni. Sposato e padre di tre figli, afferma di volersi dedicare maggiormente alla famiglia e di voler cercare nuove opportunità di lavoro nel settore privato. In passato Fort aveva sempre assicurato che il suo impegno a fianco del presidente sarebbe stato totalizzante ma limitato nel tempo. Oggi sottolinea che lo stretto rapporto con Macron rimane "intatto".