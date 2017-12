Macron contro Trump: "Gerusalemme capitale d'Israele? Preoccupato"

Macron contro Trump per la decisione su Gerusalemme

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha manifestato la sua "preoccupazione" per la possibilità che gli Stati Uniti trasferiscano la loro ambasciata in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme e riconoscano la stessa Gerusalemme come capitale di Israele. E' quanto si legge in una nota dell'Eliseo.

Colloquio telefonico tra Macron e Trump

Macron e Trump hanno avuto un colloquio telefonico nella notte, riferisce l'Eliseo, in cui il presidente francese ha detto che "la questione dello status di Gerusalemme dovraàtrovare una soluzione nel segno dei negoziati di pace tra israeliani e palestinesi". Negoziati che devono avere come obiettivo la costituzione di due stati "che vivano insieme in pace e in sicurezza, con Gerusalemme come capitale", ha aggiunto Macron.

Le preoccupazioni sul futuro di Israele

L'intervento di Macron giunge proprio mentre il presidente Trump sta riflettendo sull'eventuale spostamento dell'ambasciata statunitense in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme. Tale decisione sarebbe considerata dai palestinesi come un esplicito riconoscimento della sovranità dello Stato ebraico sulla città. La Casa Bianca ha indicato che la decisione di Trump sarà annunciata "nei prossimi giorni". L'amministrazione di Washington ha confermato che il presidente Usa e Macron hanno discusso della situazione generale in Medio oriente e in Iraq, senza però fornire indicazioni sullo scambio di opinioni a proposito della posizione americana su Gerusalemme. Nel 1995, il Congresso degli Stati Uniti ha approvato la Legge sull'ambasciata di Gerusalemme che invita il Paese a trasferire la sua sede diplomatica nella Città Santa. L'atto è vincolante ma prevede una clausola in base alla quale i presidenti americani possono rinviare l'attuazione della legge ogni sei mesi in ragione di superiori "interessi di sicurezza nazionale". I presidenti Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama hanno firmato questa deroga, con regolarità, ogni sei mesi. Anche Donald Trump, il primo giugno scorso, ha seguito - a malincuore - l'esempio dei suoi predecessori, contravvenendo alle promesse fatte in campagna elettorale.