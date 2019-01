Macron, così cambia il piano di riforme. Si apre nuovo fronte coi sindacati

Francia, le tre principali riforme del primo trimestre dell'anno

Riforma della cassa integrazione, del sistema istituzionale e della legge 1905, che regola la separazione tra confessioni religiose e Stato. Sono queste le tre misure principali che il governo francese dovra' affrontare nel primo trimestre del 2019. In merito al primo provvedimento, il quotidiano francese "Le Monde" spiega che il governo ha previsto dei tagli drastici, che vanno dai 3 ai 3,9 miliardi di euro nei prossimi tre anni. In questo modo, il presidente francese Emmanuel Macron aprira' un "nuovo fronte" con i sindacati.

Macron apre un nuovo fronte coi sindacati

La riforma del sistema istituzionale è invece considerata come la "madre di tutte le battaglie". A fine febbraio dovrebbe essere pronta una legge che prevede la riforma dei "grandi corpi", come la Corte di conti e il Consiglio di Stato. La modifica alla legge 1905 mira, infine, a rafforzare i controlli alle associazioni che gestiscono le moschee in Francia. In particolare, tali organizzazioni saranno obbligate a pubblicare i loro bilanci, a dichiarare le donazioni dall'estero e a rinnovare il loro statuto ogni cinque anni.