Macron da Rihanna al sottomarino: 5 momenti chiave per capire il neopresidente

Sono solo poco più di due mesi che Emmanuel Macron è diventato il presidente della Repubblica francese. Ma da inquilino dell'Eliseo è già stato protagonista di momenti fortemente iconici che fanno intuire quale sarà il suo metodo di governare il paese per i prossimi 5 anni. Ecco quali sono i 5 momenti che hanno caratterizzato l'inizio dell'era Macron e possono caratterizzare il suo proseguio.

MACRON AL TELEFONO COME OBAMA

Macron utilizza molto le fotografie per imporre una visione di se stesso come presidente e come personaggio pubblico. In particolare, ha usato molto le foto per sottolineare il parallelo con l'ex presidente Usa Barack Obama. Lo ha fatto in occasione della foto davanti alla bandiera francese, in una posa pressoché identica a quella di Obama con la bandiera a stelle e strisce. E lo ha ripetuto con una foto e un video diffusi sui canali social mentre sta parlando al telefono all'Eliseo, ricalcando quanto fatto da Obama con le foto realizzate nel 2015 per la serie "This is Barack Obama" nella quale chiamava gli elettori americani.





LA PIRAMIDE ALLA MITTERRAND

Molto simbolico anche il luogo scelto da Macron per tenere il discorso di vittoria dopo il risultato delle elezioni francesi di maggio. Macron ha infatti parlato stando in piedi esattamente davanti alla Piramide del Louvre, sottolineando implicitamente un legame direttamente con l'ex presidente François Mitterrand, per il quale la Piramide aveva rappresentato un luogo simbolo. Allo stesso tempo Macron sottolinea la sua vicinanza alle storiche strutture del paese.

MACRON-JAMES BOND CON IL SOTTOMARINO

Qualche settimana fa Macron ha invece voluto farsi immortalare mentre si rende protagonista di un'azione avventurosa alla James Bond. Il presidente è stato infatti fotografato mentre si cala su un sottomarino della marina francese.





MACRON, PRESIDENTE SPORTIVO

Un altro punto sul quale Macron punta ad assomigliare parecchio a Obama è lo sport. Obama si è infatti spesso e volentieri fatto ritrarre mentre praticava sport durante i suoi anni alla Casa Bianca, in particolare il basket. In due mesi Macron ha già preso parte a una partita di tennis su sedia a rotelle per promuovere Parigi come sede delle Olimpiadi 2024 e ha poi giocato a una partita di calcio in una banlieu di Parigi.

MACRON GLAMOUR INCONTRA RIHANNA

E' invece degli ultimi giorni la notizia, e conseguenti polemiche e ironie sull'incontro avuto all'Eliseo con la cantante americana Rihanna. Un incontro molto chiacchierato e nel quale il presidente mostra tutto il suo volto glamour e mondano.