Macron il protezionista: misure Ue contro scalate ostili

Emmanuel Macron e Paolo Gentiloni

Se fosse per Emmanuel Macron probabilmente ci sarebbe una legislazione che vieta a qualunque impresa estera di acquisirne una francese. Lo si é visto bene con la rimessa in discussione dell'acquisto dei cantieri Stx da parte dell'italiana Fincantieri. Ma si sa, Parigi é all'interno dell'Unione europea e dunque Macron non puó avere di queste pretese. Ma secondo il Financial Times vorrebbe invece che il Consiglio Ue, e quindi i governi dei Ventotto, mettessero in campo una legislazione per impedire l'acquisizione di aziende europee da parte di gruppi esteri attraverso scalate ostili.

Un Comitato a difesa delle imprese europee

L'ipotesi a cui si sta lavorando a Bruxelles, spiega il Financial Times, é di dotare anche l'Ue di un meccanismo simile a quello che negli Usa detiene il Comitato sugli Investimenti esteri, il quale prende in considerazione gli interessi nazionali e le implicazioni per la sicurezza nazionale in caso di investimenti dall'estero in imprese statunitensi.

Nuove regole in vista del Consiglio Ue di giugno

In vista del prossimo Consiglio europeo che si terrá a Bruxelles tra una settimana, Macron sta sondando il terreno in vista di una svolta protezionistica e su questo potrá contare sull'alleanza del premier italiano, Paolo Gentiloni e del cancelliere tedesco, Angela Merkel. Il Financial Times cita una bozza di comunicato che é in preparazione in vista del vertice del 22-23 giugno, in cui i leader europei si impegnano a esplorare misure "per esaminare gli investimenti esteri, ove necessario, al fine di ridurre i rischi per la sicurezza nazionale".

Il Nord Europa non ci sta: cosí non potremo rimproverare Trump

Non tutti i paesi dell'Unione europea peró sono d'accordo nell'attivare un meccanismo contro eventuali scalate dall'estero, in particolare quelli, come l'Olanda, del Nord Europa e i baltici, piu' favorevoli al libero commercio. Anche gli esperti di diritto di Bruxelles temono che misure anti-scalata possano rafforzare il protezionismo all'interno dell'Ue e indebolire l'offensiva europea contro il nazionalismo economico di Donald Trump.