Macron, ecco i nomi della squadra: ci sono Colomb, Le Drian, Spitz e...

Emmanuel Macron

ECCO I NOMI DELLA SQUADRA DI MACRON

Non si è ancora seduto sulla poltrona dell'Eliseo, ma già circolano le voci sui nomi che faranno parte della squadra di Emmanuel Macron. Già, perché la rete di rapporti del neo presidente francese è molto estesa e i pretendenti alle poltrone chiave sono tanti e variegati. Nomi che provengono dalla politica, dall'imprenditoria, dalle banche e dalla cultura.

SPAZIO AL SINDACO SOCIALISTA DI LIONE E AL DG DELLA CONFINDUSTRIA FRANCESE

L’ex ministro gaullista Jean-Paul Delevoye sta già lavorando per lui alla selezione dei candidati all’ Assemblea nazionale. Per la scelta del premier sarà fondamentale l'andamento delle elezioni legislative di inizio giugno. In ogni caso, tra i nomi si fanno quelli del sindaco socialista di Lione Gérard Colomb e del ministro della Difesa uscente Jean-Yves Le Drian. Ma Macron potrebbe anche optare per un nome esterno ai grandi partiti tradizionale e in questo caso circola il nome del dg della Confindustria francese Gracques Bernard Spitz.

IL RUOLO CHIAVE ALLE FINANZE

Altro ruolo chiave quello di ministro delle Finanze, per il quale Macron sta pensando a Eric Lombard, capo di Generali France, oppure a Jean Pisani-Ferry. Più defilata Sylvie Goulard, che potrebbe invece finire agli Esteri. Ma tra gli altri nomi coinvolti da Macron, con vari incarichi, potrebbero esserci anche quelli di François Bayrou, presidente del Movimento Democratico, Anne-Marie Idrac, già ministro ai tempi di Chirac e Sarkozy e Richard Ferrand, segretario del movimento En Marche!.