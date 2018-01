Macron? La sua politica avvantaggia i ricchi. E rilancia il protezionismo

Francia: la politica di Macron avvantaggia i più ricchi

Nel 2018, la politica del presidente francese Emmanuel Macron, avvantaggerà innanzitutto i piu' ricchi: lo rivela uno studio dell'OFCE, l'Osservatorio francese delle congiunture economiche. Secondo le cifre, la politica finanziaria del governo andrà in un primo tempo a vantaggio principalmente dei redditi più alti: "da soli, il 5% dei nuclei familiari con più risorse attireranno il 42% degli aumenti" di reddito. Lo studio passa al setaccio le riforme sociali e fiscali votate dalla maggioranza nei primi mesi di governo e il loro impatto sulla crescita e sul potere d'acquisto dei francesi.

Francia: il ministero Economia vuole rafforzare i controlli sugli investimenti stranieri

Nel frattempo dalle parti di Parigi tira aria di protezionismo. Il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, vuole rinforzare i controlli degli investimenti stranieri in Francia, allargando il "decreto Montebourg" alle nuove tecnologie. Almeno due casi avvenuti al di fuori dei confini francesi che hanno messo in allarme Bercy: l'acquisto del colosso della robotica tedesco Kuka da parte del cinese Midea nel 2016 e l'offerta di Alibaba a Moneygram. Il quotidiano economico sottolinea come Germania e Italia abbiano alzato il livello di attenzione dopo l'ondata di acquisizioni cinesi di questi ultimi mesi. Il deputato Olivier Marleix ha proposto la creazione di un dispositivo simile a quello presente negli Stati Uniti, con un comitato associato al Parlamento. Al settore dell'Hi Tech si aggiunge anche quello della sicurezza alimentare.