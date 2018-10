Macron mollato anche dal ministro dell'Interno: Collomb, dimissioni respinte

Francia: Collomb presenta dimissioni ma Macron le respinge

Il ministro dell'Interno francese, Gerard Collomb, ha presentato le sue dimissioni al presidente Emmanuel Macron, che però le ha respinte, rinnovandogli la fiducia. Lo ha rivelato Le Figaro, citando lo stesso Collomb che alla metà di settembre aveva annunciato l'intenzione di lasciare l'incarico di governo nel giugno 2019, dopo le elezioni europee, per candidarsi a sindaco di Lione. Dall'Eliseo hanno confermato la notizia, precisando che "il presidente della Repubblica gli ha rinnovato la fiducia e gli ha chiesto di restare pienamente mobilitato nella sua missione per la sicurezza dei francesi".

Fuggi fuggi da Macron

Vedremo che cosa deciderà di fare Collomb, ma questa è solo l'ultima di una serie di vicende imbarazzanti per l'inquilino dell'Eliseo, che nelle scorse settimane ha visto un vero e proprio fuggi fuggi di ministri. Collomb non è un uomo come gli altri, si tratta di un politico con molto seguito che ha criticato Macron nei mesi scorsi per "mancanza d'umiltà" e "scarsa capacità d'ascolto". Le President è sempre più in difficoltà.