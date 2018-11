Macron nel mirino anche dei sindaci. Diserta il congresso nazionale

Francia, ora anche i sindaci sono arrabbiati con Macron

Dopo i 'gilet gialli' il presidente francese, Emmanuel Macron, deve far fronte alla rabbia dei sindaci. Si apre oggi al Palazzo delle Esposizioni di Parigi il 101mo congresso annuale che riunisce 35 mila sindaci di tutta la Francia e, nonostante la promessa fatta lo scorso anno, Macron non sara' presente. Ieri invece al Senato si sono confrontati i sindaci dei territori d'oltremare. Un appuntamento che si apre in un clima di alta tensione con gli amministratori locali per motivi politici, di bilancio e di gestione amministrativa. Il presidente francese, attualmente in visita in Belgio, ha preferito inviare loro una lettera. Domani, invece, ricevera' alcuni dei sindaci all'Eliseo: solo un centinaio e' stato invitato al palazzo presidenziale per una festa in piccolo comitato.

Macron diserta il congresso nazionale

Nella missiva trasmessa ai sindaci venerdi' scorso, Macron ha optato per un tono rassicurante: non diminuiranno i finanziamenti pubblici ai Comuni e la tassa sulle proprieta' verra' corrisposta per intero. Tuttavia non vengono messi da parte i contratti di controllo delle spese voluti dallo Stato ma molto criticati dai sindaci. "Ci sono disaccordi di fondo, ma la cosa piu' importante e' poter negoziare. Avere contro proposte non vuol dire essere irresponsabili e sarebbe stato degno accoglierci. Da 18 mesi, invece, il governo sta moltiplicando modi e metodi sbagliati", ha dichiarato Francois Baroin, presidente dell'Associazione dei sindaci di Francia. "E' una presa in giro della democrazia locale. Tutti i sindaci di Francia ne risentono pesantemente. Non andro' all'Eliseo: se il presidente della Repubblica ha qualcosa da dire ai sindaci, lo deve dire davanti al congresso e non di fronte ad un parterre ristretto e selezionato. Eppure si era impegnato a venire" ha commentato all'emittente 'Radio France Internationale' Alain Favie're, sindaco di Anze'me, piccolo comune al centro del Paese. In chiusura del congresso annuale, giovedi', interverra' il primo ministro Edouard Philippe, che - scrivono i media francesi - fara' ancora una volta da "giubbotto antiproiettile" al presidente Macron, come gia' successo in questi giorni con i 'gilet gialli'.