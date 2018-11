Macron pensa di essere il "Re Sole". Fa saltare l'incontro tra Putin e Trump

Russia-Usa: Macron fa saltare l'incontro Putin-Trump a Parigi

Il bilaterale in "formato completo" tra i presidenti presidenti di Russia e Stati Uniti, Vladimir Putin e Donald Trump, atteso a Parigi l'11 novembre, è saltato per volere del capo di Stato francese, Emmanuel Macron: non voleva che il mini summit tra i due leader eclissasse le celebrazioni per il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale. Secondo una fonte diplomatica europea al quotidiano russo Kommersant, "Macron ha chiesto a Mosca e Washington di non condurre colloqui in formato completo a Parigi, in modo da non oscurare gli eventi e gli incontri preparati dall'Eliseo".

La Russia attacca Macron: "Pensa di essere il Re Sole"

"Nel 2018 sembra difficile immaginare che lo stile del 'Re Sole' sia ancora vivo. Ma, come si dice, ce la vie", ha aggiunto sarcastica la fonte del quotidiano. Putin e Trump saranno a Parigi l'11 novembre, su invito dell'Eliseo, per partecipare al centenario della fine della Prima Guerra Mondiale. Inizialmente, erano stati annuniciato colloqui a margine degli eventi, ma ieri e' stato lo stesso Trump a dire che probabilmente non incontrera' il leader del Cremlino a Parigi, ma che si vedranno a margine del G20 in Argentina. Che il faccia a faccia nella capitale francese sia saltato lo ha confermato anche il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, spiegando che "il programma degli eventi dedicati al centenario non consente un tale incontro".