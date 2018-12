Macron, nuovo scandalo Benalla: ha il passaporto diplomatico

Nuovo scandalo su Macron: Benalla ha il passaporto diplomatico

Alexandre Benalla, il controverso ex responsabile della sicurezza del presidente francese, Emmanuel Macron, accusato di aver aggredito i manifestanti fingendosi un poliziotto durante le manifestazioni del Primo Maggio a Parigi, continua ad utilizzare un passaporto diplomatico, anche se e' stato licenziato da luglio. Ed e' l'ultima novita', rivelata dal sito web francese, Mediapart, di una saga che continua a creare imbarazzo all'Eliseo. Il documento e' stato emesso a maggio ed e' stato utilizzato da Benalla nelle ultime settimane per entrare in diversi Paesi africani e in Israele. La notizia arriva al culmine di una settimana di tensione tra l'Eliseo e l' ex collaboratore di Macron, perche' si e' saputo che Benalla e' stato in Ciad all'inizio di dicembre, solo due settimane prima di un viaggio ufficiale del presidente.

Benalla torna a imbarazzare Macron

L'Eliseo si e' affrettato a dire che Benalla non e' un emissario "ufficiale o ufficioso" di Macron e ha aperto un'inchiesta interna per accertare se abbia approfittato dell'influenza della sua precedente posizione per suoi affari privati. Intanto il quotidiano Le Monde ha aggiunto che il capo di gabinetto di Macron, Patrick Strzoda, gli ha scritto lo scorso 22 dicembre per chiedergli "tutte le informazioni rilevanti" su eventuali missioni, personali e private, che ha esercitato come consulente. Benalla, che ha 27 anni, ha accompagnato una delegazione imprenditoriale straniera in Ciad, dove e' stato ricevuto tanto dal presidente, Idriss De'by, che dal fratello, Oumar, che dirige la Direzione Generale della riserva strategica ciadiana. L'Eliseo ha sottolineato che deve rispettare tanto il segreto professionale che il dovere etico legato alla sua precedente posizione e gli ha proibito a suggerire che abbia un tacito appoggio della presidenza. "Continuero' a fare quello che faccio", ha reagito - secondo Le Monde - Benalla, convinto che alcuni consiglieri presidenziali "non sopportano chi non e' del loro ambiente" e vogliano ostacolare la sua nuova carriera. Benalla e' accusato di atti di violenza compiuti durante le manifestazioni del Primo Maggio a Parigi; un caso che ha scatenato una delle peggiori crisi politiche del mandato di Macron e anche il sospetto che il governo abbia cercato di mettere a tacere i fatti. Il governo e' stato anche preso di mira da due mozioni di sfiducia all'Assemblea nazionale, superate solo grazie alla grande maggioranza del partito presidenziale.