Macron presenta il suo programma: via un terzo degli onorevoli

Il presidente francese Emmanuel Macron

Si é presentato all'elettorato con un programma che univa elementi della sinistra e della destra ed é stato eletto. Macron ama spiazzare e al suo primo discorso davanti a senatori e deputati riuniti a Versailles non ha deluso: serve una riduzione di un terzo dei parlamentari

Macron propone un taglio del Parlamento

Nel suo discorso agli onorevoli riuniti a Versailles, il presidente francese Emmanuel Macron ha manifestato l'intenzione di ridurre di un terzo il numero dei parlamentari delle due Camere. In Francia il Senato ha 348 membri, mentre l'Assemblea nazionale ne ha 577. Macron propone anche che "il Parlamento venga eletto con una dose di proporzionale".

L'Europa ha perso la sua strada

Nel suo discorso non potevano mancare riferimenti all'Unione europea. Il presidente francese Macron ha detto che l'Ue ha "perso la sua missione" e lancia un appello per una "nuova generazione di leader" che ravvivi l'unione. Nel discorso al Parlamento, Macron ha rilevato che "La costruzione dell'Europa e' stata indebolita dalla crescita della burocrazia e del conseguente scetticismo che ne e' derivato". Secondo il presidente, "gli ultimi dieci anni sono stati crudeli per l'Europa. Abbiamo gestito la crisi ma abbiamo perso la nostra essenza".

Nessun diktat da Bruxelles

Riconoscendo alle Istituzioni europee alcuni errori Macron ha poi ricordato che cieo che viene detto a Bruxelles non deve essere preso per oro colato e che le regole devono essere interpretate. "Non si deve necessariamente sottostare alle regole di Bruxelles, bisogna riconsiderare le spese pubbliche", ha detto Macron illustrando al Congresso gli obiettivi del suo mandato.

Il terrorismo non deve piú fare paura

Quasi un anno fa la Francia é stata travolta dal tragico attentato di Nizza e il tema del terrorismo non poteva mancare nel discorso di Macron. Il presidente francese ha annunciato la revoca dello stato d’emergenza il prossimo autunno. Le misure speciali vennero decretate nella notte degli attentati parigini del 13 novembre 2015.