Macron bacchetta Putin e supera il primo esame internazionale

Macron incontra Putin e supera a pieni voti il primo esame internazionale

Schiena dritta, parole chiare, posizioni mai banali. Emmanuel Macron ha superato a pieni voti il primo esame internazionale incontrando Vladimir Putin. Macron ha sottolineato che ci sono state "divergenze" ma che è stato un dialogo franco e aperto, con l'obiettivo di rafforzare "la partnership con la Russia". Nell'ottobre 2016 Putin aveva annullato la prevista visita a Parigi, dopo che l'Eliseo allora guidato da François Hollande aveva lasciato intendere che non fosse il benvenuto. Al centro della tensione c'erano un nuovo veto russo al Consiglio di sicurezza Onu sulla Siria e i bombardamenti sui quartieri ribelli ad Aleppo. Ma ad alimentare la tensione ci sono stati anche tra l'altro anche l'annessione della Crimea e l'appoggio ai ribelli secessionisti nell'est dell'Ucraina, lo schieramento delle forze russe a fianco del presidente siriano Bashar Assad.

Macron incalza Putin sulla Siria: "Niente armi chimiche o reagiremo"

Macron ha voluto però tentare di ripartire con il Cremlino, dicendo di volere "dialogo" e "fermezza", pur consapevole delle differenze. In un incontro con cui ribadire anche la propria statura a livello internazionale, dopo il vertice della Nato a Bruxelles e il G7 di fine maggio.Primo tema a emergere nella conferenza stampa: la Siria. Macron ha detto che la "massima priorità è la lotta al terrorismo e all'Isis", con "l'auspicio che la partnership con Mosca si rafforzi" ma "con una linea rossa molto chiara, l'uso di armi chimiche da parte di chiunque sarà oggetto di rappresaglia e risposta immediata dei francesi". Putin ha poi aggiunto che "la cosa più importante è la lotta al terrorismo" e che Macron ha proposto un gruppo di lavoro, sottolineando però anche che in nome di questa battaglia "non si può distruggere lo Stato" siriano.

Macron chiede interventi a Putin sulle persecuzioni a gay e transgender in Cecenia

Macron ha poi sollevato l'argomento delle violenze contro gli omosessuali in Cecenia e delle ong in Russia, affermando che Putin gli ha assicurato che "misure" per scoprire "la verità" sulle accuse di repressione dei gay sono state intraprese e annunciando che "vigilerà senza sosta" sul tema. Il francese ha poi sottolineato l'importanza per il suo Paese del "rispetto di tutte le persone, delle minoranze e delle sensibilità".

Scontro sull'Ucraina

Sull'Ucraina, per Putin le sanzioni imposte a Mosca non servono a migliorare la situazione nell'est "in alcun modo". I due hanno anche convenuto che sia necessario un nuovo vertice con Berlino e Kiev, nel formato Normandia, per discutere la situazione e gli accordi di Minsk, per arrivare a una de-escalation del conflitto.

Putin nega ingerenze sulle elezioni francesi

Delle ingerenze russe nelle elezioni francesi si è invece parlato solo quando un giornalista ha posto una domanda in merito. Putin ha negato che esse siano avvenute, sottolineando che la visita di Le Pen a Mosca non significa che la Russia "volesse influenzare il risultato delle presidenziali" in suo favore.

Macron non si piega e attacca Russia Today e Sputnik

Ma Macron ha invece definito Russia Today e Sputnik "agenti di interferenza" che "hanno diffuso controverità infamanti su di lui", affermando di aver fatto bene a imporre limitazioni ai loro giornalisti nella sua campagna elettorale.

Irritazioni in Russia per le bacchettate di Macron

Le accuse di Macron a Russia e Cecenia non sono passate inosservate. "Non è giusto accusare i media russi di calunnia quando le tue opinioni sono basate su informazioni false. Macron può portare con sè Merkel a visitare la Cecenia per capire la verità. Le nostre porte sono aperte", ha scritto Kadyrov, mettendo insieme il dossier propaganda e quello sul rispetto delle minoranze. Il ministro degli esteri Sergei Lavrov ha invece definito le accuse rivolte da Macron a Rt e Sputnik, nella conferenza stampa congiunta che ha tenuto a Versailles con Putin, come "conseguenze della campagna anti russa lanciata dall'Amministrazione Obama che ha inghiottito diversi paesi europei". "I nostri partner occidentali non riescono a superare questa situazione", ha aggiunto il capo della diplomazia di Mosca, sottolineando che dietro queste accuse "non c'è alcuna prova". Una cosa è certa: Macron ha lanciato un chiaro segnale. La Francia c'è e lui non farà sconti a nessuno.