Macron riceve Rihanna e finanzia la sua ong. Web scatenato: polemiche e ironie

MACRON RICEVE RIHANNA ALL'ELISEO

Chiedi e ti sarà dato. Dopo averlo interpellato su Twitter, la pop star americana RIhanna viene ricevuta all'Eliseo dal presidente francese Emmanuel Macron. Un incontro per il momento misterioso sul quale gli internauti si sono scatenati con critiche e battute, talora sfociate anche nel sessismo. Lo scorso 24 giugno Rihanna si chiedeva su Twitter se il neo presidente Macron si sarebbe battuto per aumentare i fondi per l'educazione, tema sul quale lei è testimonial globale di una ong che sta cercando fondi per aiutare a costruire scuole in giro per il mondo.

IL WEB SI SCATENA CONTRO MACRON

E il presidente francese ha deciso di riceverla probabilmente per parlare dell'argomento. Una scelta per certi versi sorprendente che secondo molti trasformerà l'Eliseo in una sorta di tappeto rosso da star. E da qui sono partite le battute e le prese in giro sul web. Il giornalista Aymeric Caron ha scritto: "Signor presidente, non so cantare ma mi potrebbe ricevere per parlare dei diritti degli animali?" Altri fanno polemica, chiedendosi se davvero Macron aiuterà Rihanna quando nel frattempo taglia gli aiuti pubblici e il welfare.

LA POLIZIA IRONIZZA: "CERCHIAMO VIP PER FARCI RICEVERE DA MACRON"

Il sindacato di Polizia Vigi ne ha approfittato per fare ironia anti Macron. "Vigi ricerca una personalità dello showbusiness affinchè il nostro presidente della Repubblica si interessi al tema della sicurezza della popolazione e alle condizioni di lavoro dei poliziotti. L'educazione a Rihanna e la salute a Bono", si può leggere in una lettera aperta inviata dal sindacato degli agenti. Ma l'incontro si fa. E di sicuro non passa inosservato.