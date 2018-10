Macron, scappano tutti: lui costretto ad accettare le dimissioni di Collomb

FRANCIA: MACRON ACCETTA LE DIMISSIONI DI COLLOMB

Il presidente francese Emmanuel Macron ha accettato le dimissioni del ministro degli Interni Gérard Collomb e ha chiesto al primo ministro Edouard Philippe di assumere la carica ad interim in attesa della nomina di un successore, ha reso noto l'Eliseo. Collomb non parteciperà quindi al consiglio dei ministri in programma per questa mattina alle dieci, si precisa nel comunicato. Collomb, che aveva da tempo annunciato la sua intenzione di lasciare il governo per candidarsi nuovamente alla carica di sindaco di Lione, ieri aveva ribadito la sua intenzione di dimettersi, nonostante la fiducia rinnovata da Macron.

FUGGI FUGGI GENERALE DA MACRON

Secondo una fonte vicina al dossier, intanto, il sindaco di Lione Georges Kepenekian avrebbe inviato una lettera di dimissioni al prefetto martedì sera. La prima decisione del premier Philippe, che dovrà appunto assicurare l'interim alla guida del ministero dell'Interno, è stata di annullare un viaggio ufficiale in Sudafrica che era prevista per giovedì e venerdì. A questo punto Macron dovrà trovare uno o una ministra in grado di rassicurare l'opinione pubblica, dal momento che la Francia è stata vittima di un'ondata di attentati jihadisti che dal 2015 ha provocato 246 morti. Per Macron si tratta di un nuovo colpo: solo poche settimane fa il ministro dell'Ambiente Nicolas Hulot, star tv, annunciò le dimissioni in diretta senza avvertire prima il presidente; poco dopo lasciò il ruolo di ministra dello Sport la ex campionessa olimpica di scherma, Laura Flessel.