Macron si dà alla fantascienza. Annunciato comando militare dello spazio

FRANCIA: MACRON ANNUNCIA COMANDO MILITARE PER LO SPAZIO

La Francia si doterà di un comando militare dello spazio in seno all'aeronautica. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron in un discorso al ministero della Difesa, alla vigilia della festa nazionale del 14 luglio. "Il cyber spazio e lo spazio extra atmosferico" sono diventati " nuove zone di confronto", ha detto Macron annunciando l'approvazione della nuova dottrina spaziale militare proposta dal ministro della Difesa Florence Parly. Il nuovo comando "permetterà di assicurare la nostra difesa dello spazio e dallo spazio", "assicureremo la nostra conoscenza della situazione spaziale, proteggeremo meglio i nostri satelliti, anche in materia attiva", ha affermato il presidente francese, promettendo "nuovi investimenti".

LA FRANCIA SEGUE L'ESEMPIO DEGLI USA E DELLA CINA SULLA CORSA ALLO SPAZIO

Non si tratta del primo esempio in tal senso. Anche Donald Trump ha recentemente annunciato un progetto simile, con grandi investimenti per la formazione di un comando militare spaziale. E molti paesi, a partire dalla Cina, stanno puntando molto sullo sviluppo della ricerca spaziale per affermare le proprie ambizioni geopolitiche. Macron avrebbe dovuto tenere un atteso discorso su questo tema a inizio anno ma la crisi che si e' aperta con le proteste dei gilet gialli ha obbligato il presidente a posticipare l'intervento. Attualmente la legge di programmazione militare prevede un budget di 3,6 miliardi di euro per il settore della difesa spaziale, che avrà l'obiettivo di finanziare il rinnovamento dei satelliti francesi di osservazione Cso e di comunicazione. Macron ha dichiarato che "nuovi indispensabili investimenti saranno decisi".