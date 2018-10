Macron stanco e sotto stress: va in vacanza per ricucire con Brigitte

Francia: Macron è stanco e si prende una pausa, destinazione segreta

Il presidente Emmanuel Macron accusa la stanchezza e ha deciso di prendersi una pausa di tre giorni, destinazione ignota. La breve vacanza di Macron e consorte, in occasione del ponte del primo novembre, ha fatto anticipare di un giorno il consiglio dei ministri, abitualmente in agenda il mercoledì. Sembra comunque tramontata l'era in cui il presidente francese raccontava di dormire solo tre o quattro ore a notte.

Macron prova a ricucire con Brigitte dopo i litigi

Segreto, finora, il luogo di villeggiatura di Macron e della first lady, Brigitte, ma la coppia non andrà ne a 'La Lanterne', residenza a Versailles, ne al Touquet, in Normandia. La pausa giunge a pochi giorni dall'inizio delle commemorazioni del centenario della fine della Prima Guerra mondiale in occasione delle quali Macron visiterà 11 dipartimenti francesi in sei giorni ed accoglierà il suo omologo statunitense Donald Trump. Ma arriva anche dopo le numerose voci sui furibondi litigi con Brigitte, con la quale evidentemente vuole provare a ricucire.

Macron e le voci sulle condizioni fisiche

Senza dimenticare i rumors sulle condizioni fisiche del presidente. Dall'insediamento, nel maggio 2017, il presidente ha fatto più di 170 visite in Francia e 66 viaggi all'estero. Evidentemente è troppo anche per Macron a cui non è bastato per smaltire lo stress, come riferisce 'Le Parisien' , "far pratica di pugilato con la sua guardia del corpo". E in tanti collaboratori, in forma anonima, lo avevano descritto nei giorni scorsi come "invecchiato e stanco".