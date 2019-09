Macron svela il segreto del rilancio: "La crisi gilet gialli un aiuto per me"

Francia: Macron a Time, crisi gilet gialli "buona per me"

"In un certo modo la crisi dei gilet gialli è stata molto buona per me, perché mi ha ricordato come comportarmi con i francesi": lo ha detto Emmanuel Macron in un'intervista all'edizione europea del settimanale Time, che per la seconda volta gli dedicata la copertina. A proposito della lunga crisi sociale che per mesi aveva fatto precipitare la sua popolarità, il presidente francese dice di aver "cambiato atteggiamento nei confronti dei francesi", mentre prima "ho probabilmente dato l'impressione di voler procedere a riforme contro il popolo". Macron è stato criticato per alcune sue uscite infelici, ma a posteriori assicura che "a volte la mia impazienza e' stata avvertita come un'impazienza nei confronti dei francesi. Ma non è così".

Macron svela il segreto del suo rilancio dopo la crisi

Dopo la crisi dei gilet gialli e una serie di vicende che hanno destabilizzato il governo, Macron ha dato il via all' 'Atto II' della sua presidenza, mettendo le parole "ascolto" e "vicinanza" al centro della seconda metà del suo mandato. "Ora mi trovo nella Valle della Morte, ossia tra l'attuazione di riforme e la manifestazione dei loro risultati", ha confidato il presidente a Time, precisando che "l'uscita dalla Valle della Morte corrisponde al giorno in cui arrivano i risultati". In questa fase, ha aggiunto Macron, "la mia sfida è ascoltare la gente molto meglio di quanto ho fatto all'inizio e prendere più tempo per spiegare dove ci troviamo, quello che vogliamo fare con precisione". Tra i prossimi appuntamenti decisivi, il lancio delle consultazioni sociali sulle riforme delle pensioni previsto per fine mese durante una sua visita in provincia. Interrogato sul suo futuro nel caso di mancata rielezione, Macron ha risposto che scrivera', quindi "è molto tranquillo per l'avvenire. Il giorno in cui la gente deciderà che non saro' piu' al potere, so gia' cosa faro'".