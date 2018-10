Macron trema: nuovo caso su Mimi, la regina del gossip usata come consulente

Nuovo caso per Macron: la regina del gossip Mimì usata come consulente

Non accenna a passare il momento difficile per Emmanuel Macron. Dopo il caso Benalla e il crollo di popolarità e di consenso nei sondaggi, il presidente francese trema per un nuovo, clamoroso, caso. Stavolta arrivano rivelazioni su Michèle Marchand, detta "Mimi", considerata in Francia la regina dei paparazzi. Oltre a essere celebre per essere esperta di gossip, Mimi è anche una cara amica di Brigitte Macron, consorte e prémière dame di Francia. Ebbene, Mimi, 71 anni, sarebbe stata usata come consulente dall'Eliseo. Ogni giovedì, infatti, Mimi incontra Brigitte e in seguito si intrattiene con il presidente. Sarebbe proprio lei ad aver consigliato le mosse a Macron nei momenti difficili dei pettegolezzi sulla sua omosessualità e non solo. E ora si scatena una nuova polemica per l'opportunità di Macron di utilizzare

Francia: conclusa inchiesta Senato su Benalla, rapporto entro anno

Nel frattempo, con la sua 28ma audizione, la Commissione del Senato francese ha concluso oggi la fase investigativa della vicenda Alexandre Benalla, cominciata lo scorso 24 luglio. Un rapporto sara' stilato al piu' tardi entro il termine prestabilito di febbraio 2019, ma i suoi responsabili puntano a chiudere il caso per fine anno. "Abbiamo cominciato un lavoro di analisi approfondito per mettere in risalto alcuni punti gia' chiariti cosi' come le contraddizioni emerse durante le audizioni", ha dichiarato Philippe Bas, presidente della Commissione senatoriale, esponente del partito Les Re'publicains (LR, destra). L'ultima ad essere interrogata dai senatori e' stata Sophie Hatt, ex responsabile del gruppo sicurezza della presidenza ai tempi di Francois Hollande. Benalla, fedelissimo ex responsabile della sicurezza del presidente francese, Emmanuel Macron, e' finito in uno scandalo giudiziario per aver picchiato in piazza alcuni manifestanti lo scorso 1 maggio ed e' stato costretto alle dimissioni. Nel contempo l'autorita' giudiziaria sta indagando e venerdi' scorso Benalla e' stato interrogato per la prima volta dai magistrati inquirenti per diversi capi di accusa formalizzati a suo carico. La sua vicenda ha messo in forte difficolta' l'Eliseo, prima di una lunga serie di grane per Macron, in caduta libera nei sondaggi.