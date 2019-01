Macron, via al dibattito nazionale: ma quasi 8 francesi su 10 non si fidano

Francia: via a dibattito nazionale, tra allerta sicurezza e dubbi

Fermento nella cittadina della Normandia in attesa dell'arrivo del presidente Emmanuel Macron che nel pomeriggio dara' il via ufficiale del Grande dibattito nazionale, in risposta alla crisi dei 'gilet gialli'. Da ieri sera Grand-Bourgtheroulde (Eure) e' blindata: decine di 'gilet gialli' si sono radunati per protestare, ma le forze di sicurezza stanno bloccando il loro ingresso in citta', autorizzato ai soli residenti. Fonti di stampa e testimonianze pubblicate sui social riferiscono che dalle prime ore del giorno la polizia procede a controlli dell'identita' dei manifestanti costretti a togliersi il gilet giallo per non pagare una multa di 135 euro. In presenza di 600 sindaci, rappresentanti dei cinque dipartimenti della Normandia esporranno al presidente preoccupazioni e rivendicazioni dei propri concittadini, consegnandogli un 'cahier de dole'ances'. Ieri pomeriggio all'Eliseo Macron ha ricevuto i sindaci dei piccoli comuni rurali, che hanno illustrato problematiche e aspettative dei cittadini.

La metà dei francesi vuole partecipare ma il 77% ha dubbi sull'indipendenza del dibattito

Al di la' del clima di tensione l'appuntamento odierno e' circondato da scetticismo e molte zone d'ombra sull'organizzazione delle consultazioni e sulla loro effettiva indipendenza. In base agli ultimi sondaggi il 50% dei francesi pensa di partecipare, ma il 77% ha dubbi sull'indipendenza del dibattito e il 70% sull'utilita' delle soluzioni trovate. A garanzia dell'indipendenza del dibattito il primo ministro Edouard Philippe ha confermato l'ipotesi di un collegio di cinque garanti super partes, ma non ha ancora reso noto i nomi delle personalita' prescelte. Slittato l'annuncio previsto per ieri, la loro identita' dovrebbe essere resa nota venerdi' prossimo. Due garanti saranno nominati dal governo e gli altri tre da Assemblea nazionale, Senato e Consiglio economico, sociale e ambientale. Il governo ha precisato che "sara' un incarico non retribuito" per evitare nuove polemiche sullo stipendio, come quelle costate la poltrona di coordinatrice a Chantal Jouanno, presidente della Commissione nazionale del dibattito pubblico.

Macron, polemica sul ruolo dei due vice ministri

Nelle ultime al centro delle polemiche sul rischio di recupero del dibattito da parte del governo la nomina di due vice-ministri - Sebastien Lecornu e Emmanuelle Wargon - con il mandato di "portare avanti il dibattito, seguirne l'evoluzione, organizzare gli appuntamenti con sindaci e partner sociali per farne un grande successo democratico" ha argomento il premier Philippe. Coinvolte nel comitato di monitoraggio del dibattito anche tutte le formazioni politiche rappresentate nei due rami del Parlamento, a nome del principio del pluralismo.

Contributi dei cittadini pubblici da aprile

Da aprile il governo rendera' pubblici tutti i contributi ricevuti dai cittadini nelle fase precedenti, "terra' conto di tutte le proposte sulla base dei principi di trasparenza, pluralismo, inclusione, neutralita', uguaglianza e rispetto della parola di ciascuno". Nella sua lettera ai francesi diffusa domenica Macron si e' impegnato a stilare un "nuovo contratto per la Nazione" sulla base delle proposte raccolte. Un tentativo complesso e rischioso di rilanciare il suo mandato, a pochi mesi dalle elezioni europee.