Macron vuole un esercito europeo: "Basta dipendere dagli Usa"

Ue: Macron: "Ci serve un vero esercito europeo"

L'Europa non può proteggersi senza un "vero esercito europeo". L'ammonimento e' stato rilanciato dal presidente francese Emmanuel Macron, in occasione del centenario dell'armistizio della Prima Guerra Mondiale. "Dobbiamo proteggerci rispetto a Cina, Russia e persino Stati Uniti", ha detto Macron ai microfoni della radio francese Europe 1. "Voglio costruire un vero dialogo sulla sicurezza con la Russia, che e' un Paese che rispetto, un paese europeo, ma dobbiamo avere un'Europa in grado di difendersi da sola, senza dipendere esclusivamente dagli Stati Uniti", ha aggiunto Macron. Visitando l'ex fronte occidentale a Verdun, il leader francese ha detto che Mosca ha dimostrato di potere esser una minaccia e l'Europa deve essere capace di "difendersi meglio da sola". Il presidente russo Vladimir Putin sara' tra i capi di Stato che parteciperanno, l'11 novembre a Parigi, alle celebrazione per la fine del primo conflitto mondiale.

Macron: "Sicurezza europea vittima di Trump"

Macron ha quindi affermato che "l'Europa e la sua sicurezza" sono "la vittima principale" dell'uscita degli Stati Uniti dal trattato sulle armi nucleari a medio raggio, annunciata dal presidente degli Usa, Donald Trump. Gia' nel 2017, Macron aveva proposto la creazione entro il 2020 di una "forza d'intervento comune" europea per le missioni in teatri di crisi. Il presidente francese aveva, inoltre, chiesto l'istituzione di un bilancio per la difesa comune e l'elaborazione di una dottrina militare europea. Alle proposte di Macron il ministro della Difesa tedesco, Ursila von der Leyen, aveva risposto che "non si tratta di un progetto immediato per il domani".