Malta, rieletto il premier Muscat

Il premier maltese Muscat insieme a Jean Claude Juncker

Nonostante le accuse di corruzione, Joseph Muscat, leader del Partito laburista e premier di Malta, ha vinto le elezioni anticipate che si sono svolte sabato nel Paese e manterra' il suo incarico alla guida del governo. Muscat, 43 anni, legittimato da una popolazione che evidentemente ha premiato la buona situazione economica, ha gia' rivendicato la vittoria: "E' chiaro che gli elettori hanno scelto di proseguire sulla stessa strada". E' la prima volta in 40 anni che il Partito Laburista si conferma al potere grazie al sostegno della maggioranza popolare e in modo consecutivo. Mentre i suoi sostenitori festeggiavano la vittoria per le strade di la Valletta, il Partito Nazionalista ha riconosciuto la sconfitta. La vittoria elettorale mantiene anche inalterata la situazione nell'Unione Europea, dove Malta detiene fino a giugno la presidenza semestrale di turno.

Per l'Italia una sponda fondamentale sui migranti

Per l'Italia si tratta di una ottima notizia. Il premier maltese ha infatti da sempre appoggiato le rivendicazioni italiane a Bruxelles perché l'Europa faccia di piú sulla questione dei migranti. Interessata in prima persona dai flussi migratori, visto che Malta é un isola nel Canale di Sicilia, Muscat ha messo al primo posto in agenda durante la sua presidenza del Consiglio dell'Unione europea la questione immigrazione. Per il premier Muscat nessun Paese puó farcela da solo e serve la cooperazione di tutti quanti.