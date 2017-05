Manchester, May e Ukip più forti. Giù Corbyn. Così cambiano le elezioni Uk

DOPO MANCHESTER TUTTI I PARTITI SOSPENDONO LA CAMPAGNA ELETTORALE

Dopo Theresa May, tutti gli altri leader politici britannici hanno sospeso le campagne elettorali in vista delle elezioni dell'8 giugno. Si tratta del primo effetto concreto dell'attentato di Manchester che ha sconvolto il Regno Unito. "Sono inorridito dai terribili avvenimenti di Manchester- ha dichiarato il leader laburista Jeremy Corbyn - oggi l'intero Paese sarà in lutto per le vittime. Ho parlato con il primo ministro ed abbiamo deciso che tutte le campagna elettorali saranno sospese fino a prossimo annuncio".

CAMPAGNA DOMINATA DA IMMIGRAZIONE E SICUREZZA

Ma ora ci si interroga su che cosa cambia, se cambia qualcosa, sulle elezioni del prossimo giugno in seguito alla strage al concerto di Ariana Grande. Senza dubbio la campagna elettorale, già dominata dal tema dell'immigrazione, subirà dei grandi cambiamenti. Si parlerà chiaramente tantissimo di terrorismo e sicurezza. E il tutto non potrà fare altro che avvantaggiare le frange populiste.

MAY PIU' FORTE, RINASCITA UKIP. GIU' CORBYN

L'Ukip dato per perduto dopo la Brexit che ne esauriva la ragione d'essere potrebbe ritrovare forza, ma anche la stessa May può consolidare un vantaggio già per certi versi clamoroso acquisito negli scorsi mesi. Sembra ancora più debole dunque la posizione di Corbyn e dei Labour, che saranno messi all'angolo dopo un attentato così sanguinoso a poca distanza dal voto.