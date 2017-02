Manifesto Ppe in difesa del rigore. 'Possibile la bancarotta di uno Stato'

Il Ppe conferma il suo sostegno all'Austerity

La prossima settimana il Partito popolare europeo dovrebbe adottare un manifesto che guidi l'azione politica della formazione a Strasburgo per i prossimi anni. Dalla bozza che circola tra i corridoi di Bruxelles sembra che uno dei punti fondamentali del manifesto sia l'appoggio alla linea rigorista: servono conti in ordine, riforme e nessuno sconto.

Il Ppe difende la linea del rigore

Il gruppo del Partito Popolare Europeo (Ppe) difende il Patto di Stabilitá e Crescita e le politiche di risanamento di bilancio condotte durante la crisi dell'euro. "E' la cattiva gestione di ieri, non il Patto di Stabilitá di oggi la causa della disoccupazione giovanile in grandi parti dell'Europa" , si legge nel documento che dovrebbe essere adottato a Strasburgo la prossima settimana. Il Ppe intende battersi "per la stabilitá di bilancio e la competitivitá sulla base di riforme strutturali. Finanze stabili, piena occupazione e prosperitá non sono una contraddizione".

Malumori nella delegazione italiana

All'interno del gruppo popolare a dettare la linea é la delegazione tedesca appoggiata da quelle degli altri Paesi del Nord Europa che anche in Consiglio fanno blocco. Ma all'interno del Ppe siedono anche gli eurodeputati di Forza Italia e del Nuovo Centrodestra che certo non condividono la linea del gruppo, anzi. Da mesi vanno dicendo che di solo rigore l'Europa rischia di morire.

Per i popolari possibile la bancarotta di uno Stato

I Popolari sono favorevoli a un rafforzamento della governance dell'Eurozona, per evitare il ripetersi di crisi come quella della Grecia, ma pensano anche all'introduzione di una procedura ordinata di insolvenza per il debito sovrano. Si passa dunque da una logica di salvataggio, costi quel che costi, ad una che prevede la bancarotta.

Il Ppe: serve una governance piú forte dell'Eurozona

Tra i sostenitori dell'idea di procedure ordinate in caso di incapacita' di uno Stato di rimborsare il suo debito c'e' il presidente della Bundesbank Jens Weidmann. Secondo diversi studi, una procedura ordinata di default, attraverso una serie di regole per la ristrutturazione del debito sovrano, consentirebbe di ridurre i rischi per gli altri Stati membri e il settore finanziario. Nel suo documento, il Ppe si dice disponibile "a rafforzare la governance economica dell'Unione europea e in particolare della zona euro".

E i popolari chiudono all'ingresso della Turchia nell'Unione

Per completare l'unione economica e monetaria i popolari chiedono quindi "limiti al debito nazionale" e "un quadro per una procedura ordinata di default sovrano". Secondo il Ppe, "una moneta solida" ha bisogno "di un meccanismo efficace per la propria stabilita'". Molte le idee contenute nelle 7 pagine del documento che sara' sottoposto ad approvazione degli europarlamentari popolari la prossima settimana a Strasburgo; fra le altre, anche l'opposizione a un'adesione piena della Turchia: "Solo i paesi che appartengono geograficamente all' Europa potrebbero ottenere l'adesione all'Ue", si legge nel documento. "Alla Turchia non puo' essere concessa un'adesione piena", ma la possibilita' di far parte "di un cerchio di partner attorno all'Europa con i paesi che ancora non possono o ancora non vogliono far parte dell'Unione".