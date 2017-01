Manovra correttiva, il governo sfida l'Ue: "Se si vota a giugno non si fa"

GOVERNO PRONTO A SFIDARE L'UE: "NIENTE MANOVRA CORRETTIVA SE SI VOTA SUBITO"

Il governo è pronto a sfidare Bruxelles sulla manovra aggiuntiva. L'Unione Europea ha chiesto infatti a Roma nuove misure sulle finanze pubbiche. Ma il governo sembra intenzionato a resistere, soprattutto se si dovesse andare a votare subito nel 2017. E dietro la possibile opposizione di Gentiloni a Juncker ci sarebbe Matteo Renzi, contrario a interventi durante la possibile campagna elettorale.

PROCEDURA PER DEBITO ECCESSIVO

Tra le idee allo studio del governo c'è anche quella di una procedura per debito eccessivo. Misura sempre esclusa finora ma che adesso invece viene presa in considerazione per evitare una manovra correttiva da 3,4 miliardi. Non allinearsi alle richieste di Bruxelles significherebbe subire una procedura d'infrazione per il mancato rispetto della regola del debito.

RENZI DIETRO LA POSIZIONE INTRANSIGENTE DEL GOVERNO

Ma il governo non sembra intenzionato a cedere facilmente. Anche perché pare proprio che dietro questa posizione intransigente ci sia il diretto interessamento di Matteo Renzi. In caso di elezioni anticipate, infatti, l'ex premier teme che una manovra correttiva durante la campagna elettorale possa danneggiare il gradimento degli elettori per il governo e dunque anche per il Pd.

LUPI: "AP NON VOTERA' MAI UNA MANOVRA CORRETTIVA"

"Le elezioni, a giugno o quando saranno, non c'entrano. Noi di Area popolare non siamo disponibili ad alcuna manovra aggiuntiva richiesta dall'Unione europea, non la voteremo mai". Lo dichiara Maurizio Lupi, presidente dei deputati di Area popolare. "L'obiettivo prioritario, fissato dalla legge di stabilita' italiana (ma dovrebbe esserlo anche per l'Europa) e' finanziare la crescita. Siamo assolutamente contrari quindi a ulteriori tasse che graverebbero sui cittadini e anche a tagli di spesa che non servano ad aiutare i terremotati. Ripeto per non essere frainteso: se dovremo individuare nuovi tagli di spesa e realizzare ulteriori efficienze, in questo momento riteniamo che debbano essere destinate alle zone terremotate e non ad astratti pareggi contabili. Oggi ogni euro risparmiato deve servire per finanziare interventi nelle regioni e nei comuni, per le persone, le scuole e le imprese cosi' duramente colpite dal terremoto", conclude Lupi.