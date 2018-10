Manovra, l' alleato Kurz:"L'Italia rischia di diventare la nuova Grecia"

Manovra, nuovo attacco da Kurz: "Italia cambi, non diventi una nuova Grecia"

Lo avevano descritto come uno dei principali alleati del governo, in particolare della Lega, in campo europeo. E invece Sebastian Kurz continua a lanciare attacchi all'Italia. "Per come è stata proposta, la manovra italiana non può essere accettata e non rispetta il Patto di stabilità. Farebbe crescere persino di più il debito italiano, mentre stiamo ancora affrontando le conseguenze dell'ultima crisi finanziaria", ha detto in un'intervista al Sole 24 Ore nella quale afferma anche: "Non vogliamo che succeda un caso simile alla Grecia".

La destra austriaca è rigorista, ecco perché Kurz attacca l'Italia

Kurz era stato descritto come un grande alleato sul tema dei migranti e sulla sua provenienza politica, di stampo sovranista, così come si definisce oggi, con molti punti in comune con il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Tanto che si era parlato di "asse dei volenterosi" tra Salvini, Kurz e il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer. Un asse che viene clamorosamente meno quando si parla di soldi. Sì, perché ci si scorda che la destra sovranista austriaca è profondamente rigorista, così come accade in Germania. "E' di importanza vitale aderire alle regole, soprattutto quando si parla della stabilità finanziaria della Ue. Questo vale anche per l'Italia. Quindi supporto pienamente la decisione della Commissione sul budget italiano", ha non a caso detto Kurz. "Chiedo alle autorità italiane di rispettare le richieste di modifiche della Commissione. La sua decisione è un chiaro segnale del fatto che la Ue ha imparato la lezione e sta cercando di rafforzare l'Unione per renderla piu' resiliente, nell'interesse di tutti gli Stati membri".