Manovra, la Commissione Ue boccia la Spagna: "Non rispetta i criteri europei"

Spagna: Ue, manovra non rispetta criteri Ue; attendiamo nuovi dati

Anche la Spagna viene "rimandata" dalla Commissione Europea che attende nuovi chiarimenti in merito al suo piano di bilancio per il 2020. In un'analoga lettera, così come inviata all'Italia, Bruxelles ha avvertito il governo spagnolo che comporta un "rischio significativo" di deviare dall'aggiustamento fiscale richiesto dalla Ue per il 2020. Nella lettera inviata a Nadia Calvino, ministro spagnolo dell'Economia, l'esecutivo dell'UE avverte che il piano inviato il 15 ottobre non rispetterà i requisiti dell'UE in materia di aggiustamento strutturale del disavanzo, controllo della spesa pubblica e riduzione del debito pubblico.

Manovra, il missile Ue sulla Spagna in vista delle elezioni

Una bordata, quella di Bruxelles, che arriva in un momento molto delicato per la Spagna che si avvicina alle ennesime elezioni del 10 novembre, quando i cittadini saranno chiamati nuovamente alle urne per provare a dare un governo al paese dopo che il precedente tentativo era andato a vuoto. Sanchez, il leader socialista, è favorito ma potrebbe guardare verso la destra di Ciudadanos per riuscire a governare invece che verso la sinistra di Podemos, complice anche il caos in Catalogna.