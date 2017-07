Mar Baltico, manovre militari congiunte di Russia e Cina. Scatta l'allarme

CINA-RUSSIA: AL VIA MANOVRE NAVALI CONGIUNTE NEL BALTICO

Cina e Russia hanno iniziato dal porto di Baltiysk, le loro prime manovre navali congiunte nel Baltico. "E' la prima volta nelle relazioni Russia-Cina che navi militari cinesi visitano Baltiysk", ha sottolineato un comandante della Florra russa nel Baltico attraverso l'agenzia Tass. La Russia e la Cina sono membri dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, il blocco politico, militare ed economico euroasiatico formato nel 2001.

TENSIONE IN ESTONIA, LETTONIA E LITUANIA. SVEZIA E FINLANDIA PENSANO ALL'INGRESSO NELLA NATO

In anni recenti, Mosca ha intensificato la sua attività militare nella regione del Baltico, suscitando preoccupazioni e proteste nelle ex repubbliche sovietiche entrate a far parte della Nato, Estonia, Lettonia e Lituania, e aprendo un dibattito in Svezia e Finlandia sull'opportunità di entrare nell'Alleanza atlantica. Già faceva molto paura la presenza della Russia ma ora con le manovre congiunte insieme alla Cina la tensione rischia di salire ancora di più in paesi che si sentono già perennemente esposti alle mire espansionistiche di Vladimir Putin. In Finlandia si parla ancora della vicenda del sottomarino russo intercettato al largo di Helsinki. E nel 2018 un contingente italiano dovrebbe raggiungere il contingente Nato presente in Lettonia. Insomma, l'intera regione vive con grande agitazione e teme il disinteressamento di Donald Trump nell'area.