Le Pen molla l'estrema destra e vira al centro. Niente Frexit, Ue più vicina

FREXIT? MARINE LE PEN ABBANDONA IL PIANO

"Non ci sarà nessuna Frexit. Abbiamo preso atto di quanto ci hanno detto i francesi con il voto". Parola e firma di Bernard Monot, il capo della strategia economica del Front National. Una vera svolta se si pensa che Marine Le Pen ha incentrato buona parte della sua invettiva antieuropeista proprio sulla necessità per la Francia di uscire dall'Eurozona. Ora invece cambia tutto.

MARINE LE PEN LASCIA L'ESTREMA DESTRA

Monot ha spiegato che Marine Le Pen ha intenzione di abbandonare il progetto di lasciare l’Unione Europea e ripristinare il franco francese. Il motivo? Marine si sarebbe accorta che la strategia si è rivelata un errore per il suo partito in termini di consenso elettorale. La nuova idea, ancora non confermata, sarebbe persino quella di spostare maggiormente il partito verso il centro, abbandonando l'estrema destra.

MARINE LE PEN PIU' VICINA ALL'UE?

Insomma, Marine Le Pen potrebbe diventare presto se non proprio un'amica dell'Ue quantomeno una vicina più tranquilla rispetto a quanto è stata finora. "Per quanto riguarda l’euro, aspetteremo intanto le elezioni europee del 2018, nella speranza di avere nuovi alleati, in particolare dall’Italia", ha auspicato nel frattempo la nipote di Marine, la deputata Marion Maréchal Le Pen. Ma la verità è che nel frattempo Marine ha capito i suoi errori ed è pronta a spostarsi verso il centro. Un po' meno lontano da Bruxelles.