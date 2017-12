Marine Le Pen indagata per falsi impieghi al Parlamento Ue:caos Front National

Francia: Front National sotto inchiesta per falsi impieghi

Il partito di estrema destra francese, Front National, è stato messo sotto inchiesta per complicità in abuso di fiducia nel quadro delle indagini sui falsi impieghi di assistenti di deputati europei. Lo ha annunciato oggi il tesoriere del partito, Wallerand de Saint-Just. "E' il logico seguito della procedura", ha detto il responsabile del Front National. "Questa incriminazione permetterà al Front National di dimonstrare di non essersi appropriato neppure di un centesimo", ha scritto in un comunicato il partito di le Pen.

Anche Marine e Jean Marie Le Pen inquisiti per la vicenda degli assistenti all'europarlamento

Sono 17 gli eurodeputati o ex eurodeputati del Front National, fra i quali la presidente Marine Le Pen e suo padre Jean-Marie, ad essere finiti nel mirino degli inquirenti. L'inchiesta, aperta nel 2015, riguarda almeno una quarantina di assistenti, che avrebbero intascato lo stipendio da assistenti pur lavorando per il partito. La Le Pen è personalmente indagata dal 30 giugno. Un nuovo colpo a un partito che ultimamente ha perso molto smalto.