Marine Le Pen: "Non serve uscire dall'euro, io e Salvini rivoluzioneremo l'Ue"

Marine Pen annuncia la svolta sovranista: "Non serve uscire dall'euro, io e Salvini cambieremo l'Europa dall'interno"

Basta alla retorica anti euro e dell'uscita dall'Ue. Comincia l'era del cambiamento dall'interno. Già, perché ora i sovranisti si sono accorti che la missione è possibile, più che possibile. L'Europa può essere rivoluzionata da dentro le sue istituzioni. La leader del Raggruppamento Nazionale francese Marine Le Pen annuncia, dalle pagine del Corriere della Sera, un grande comizio sovranista in Italia tra qualche settimana, a febbraio, con Matteo Salvini (forse a Milano), e un altro meeting per chiudere la campagna, ancora con l’alleato di sempre, in vista delle elezioni europee. Le Pen ha cambiato, nel tempo, la sua idea sull'Europa: "Eravamo per l’uscita dall’euro e dall’Unione europea quando l’unica alternativa era tra la totale sottomissione a Bruxelles e l’abbandono della Ue".

Ora, invece, "possiamo cambiare l’Europa dall’interno, uscire e adottare una nuova moneta non sono più Le priorità. I trattati sono interpretabili a piacere, basti guardare cosa ha fatto la Bce con il quantitative easing. Quando il presidente della Commissione non sarà più Juncker ma una personalità espressione delle idee mie e di Salvini, la vita dei cittadini migliorerà". L'unico disaccordo con Salvini è sull'accordo Fincantieri-STX: "Non sono per niente favorevole" perchè se al comando ci fosse lei "lo Stato francese rimarrebbe proprietario di STX. Non costa niente o molto poco, e permetterebbe allo Stato di condurre la sua strategia industriale e di mostrare la sua azione".