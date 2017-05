May vuole il suo uomo all'Oms, ma con la Brexit l'Ue potrebbe essere contro

Theresa May e Jean Claude Juncker

Theresa May si sta dando da fare per garantire alla Gran Bretagna un posto di primo piano a livello mondiale anche dopo che Londra avrà sancito il divorzio dall'Unione europea. E mentre stringe i rapporti con l'Amministrazione Obama e manda i suoi sherpa a Pechino, la sua attenzione in questi ultimi giorni si sta focalizzando su Ginevra.

May vuole Nabarro all'Oms

E' qui infatti che il 23 maggio verrà eletto dai 194 Paesi aderenti il nuovo direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, l'agenzia speciale delle Nazioni unite che si occupa di tutelare la salute a livello globale. May ha il suo uomo, David Nabarro, britannico ovviamente, ma che ha lavorato ai massimi livelli in giro per tutto il mondo. Londra vorrebbe che fosse lui a guidare l'Oms garantendo così alla Gran Bretagna una voce in una delle organizzazioni più importanti a livello globale.

Due sfidanti per Nabarro: dal Pakistan e dall'Etiopia

Ma May non ha fatto i conti con gli altri due pretendenti a quella poltrona: un pakistano e un etiope. Forse di minore esperienza, i due contendenti hanno dalla loro due punti forti. Il primo é il fatto di provenire da Paesi in via di sviluppo, che in una organizzazione che promuove l'eguaglianza tra i popoli non é una questione da poco. In secondo luogo provengono da aree interessate negli ultimi anni da due pandemie che avrebbero potuto spazzare via l'umanità, se non fosse stato proprio per l'Oms: l'epidemia di ebola in Africa e duella della Sars in Asia.

Il nemico più grande per May é l'Unione europea

Ma al di lá di questi ragionamenti, che pur vengono fatti nei corridoi di Ginevra, quello che conta sono gli appoggi politici. E così Theresa May ha iniziato la sua campagna elettorale. E visto che nelle Nazioni Unite uno vale uno, il voto delle piccole Kiribati vale quanto quello degli Usa. E così Londra sta costruendo la sua rete di appoggio. Ma in questo meccanismo di sostegno a David Nabarro si é inserito negli ingranaggi un granello di sabbia che rischia di fermare tutto: la Brexit.

La Brexit entra nelle trattative per i vertici dell'Oms

Giá, perché per l'elezione del segretario dell'Oms parteciperanno anche gli Stati Ue, ben 27, che potrebbero vedere in questa nomina un assaggio di quello che potrebbe accadere nel futuro dei negoziati tra Londra e Bruxelles. Se May non addiviene a piú miti consigli, abbassando la portata delle sue richieste, - é il ragionamento che viene fatti a Bruxelles - dal Consiglio Ue potrebbe arrivare l'ordine di scuderia per le capitali dei 27: boicottare Nabarro. E con i ventisette stati Ue contrari per la piccola Gran Bretagna ci sarebbe poco da fare.