Merkel cede alle pressioni di Trump. Comprerà il gas Usa, ira di Putin

GERMANIA, ANGELA MERKEL APRE AL GAS USA E FA ARRABBIARE PUTIN

Berlino apre al gas naturale liquefatto americano: la cancelliera tedesca ha annunciato a un gruppo di deputati la decisione di cofinanziare la costruzione di un terminal nel nord della Germania del valore complessivo di 500 milioni di Euro, consentendo di far decollare un progetto rimasto fermo per anni. La Germania si procura infatti la maggior parte del proprio fabbisogno di gas a condizioni vantaggiose dalla Russia.

LA MOSSA DI ANGELA MERKEL CELA UNA NUOVA STRATEGIA PER GERMANIA E UE

La decisione di Merkel ha fatto subito cantare vittoria al presidente americano Donald Trump e va letta - commentano funzionari tedeschi ed americani - anche come il tentativo di risolvere una protratta disputa commerciale con gli Stati Uniti e forse di far rientrare le minacce di Washington di sanzioni contro il gasdotto tedesco-russo North Stream 2 che raddoppierebbe il volume di esportazioni di gas dalla Russia verso la Germania. Nel dare notizia ai parlamentari della regione settentrionale tedesca interessata dal progetto del terminal della decisione presa Merkel però non l'ha affatto presentata come una resa ma come una scelta "strategica" in grado di ripagare "nel lungo periodo". Anche se nella realtà la mossa di Berlino potrebbe irritare Mosca, partner commerciale molto importante per il Paese. E potrebbe anche celare nuove mosse geopolitiche di Germania ed Europa.