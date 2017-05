Merkel incontra Putin, grande distensione.Dietro c'è un piano sul voto tedesco

Angela Merkel in visita da Vladimir Putin

La Russia non si aspetta una svolta nei rapporti bilaterali con la Germania, né con l'Unione Europea, dalla visita della cancelliera Angela Merkel a Sochi, dove incontra Vladimir Putin. "Non vale la pena aspettarsi una svolta nei rapporti bilaterali", ha detto a 'Kommersant' il capo della commissione Affari esteri del Consiglio della Federazione, Konstantin Kosachev. A suo dire, la visita della Merkel è collegata alla recente missione a Mosca dell'Alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini. "A quanto pare - ha argomentato il senatore - la Germania, nella figura di Angela Merkel, pretende ancora a una posizione da leader in seno all'Ue e sta cercando di testare le acque su quale debba essere la futura politica dell'Unione nei confronti di Mosca".

Distensione tra Russia e Germania

A suo dire, Bruxelles ha chiarito tre "momenti chiave": il rapporto con gli Usa, il "divorzio" con il Regno Unito e la correlazione di forze tra Germania e Francia. "Solo il quarto tema, il piu' importante per l'Ue, vale a dire le relazioni con la Russia, si trova ancora in uno stato di turbolenza", ha sottolineato Kosachev. La Merkel torna in Russia dopo due anni di assenza. La ragione formale della visita è la preparazione del summit G20 che si terrà ad Amburgo a luglio. Siria, Libia e Ucraina saranno i temi di carattere internazionale al centro dei colloqui; 'Kommersant' fa notare che nell'agenda bilaterale l'unico tema "costruttivo" potrebbe essere la costruzione del gasdotto Nord Stream 2.

Il piano della Merkel per le elezioni

Secondo una fonte "nelle strutture governative russe, vicina all'organizzazione della visita", e citata da 'Kommersant', la cancelliera potrebbe aver avuto interesse a recarsi in Russia anche per questioni di carattere interno. "Da quanto capiamo, il desiderio di Angela Merkel di visitare la Russia è legato anche alla situazione politica interna della Germania. - ha detto la fonte - In autunno ci saranno le elezioni e a molti cittadini non piace la politica del loro governo per quanto riguarda la Russia. Per la Merkel è importante dimostrare che sostiene il dialogo con Mosca".

Focus su Siria e Ucraina

"Non possiamo non approfittare di questa visita per discutere di relazioni bilaterali e delle questioni piu' problematiche, come Ucraina e Siria, e forse di altre regioni", ha detto Putin incontrando a Sochi la cancelliera tedesca. Putin ha ringraziato la Merkel di aver trovato la possibilità di venire in Russia e informarlo di come procedono i preparativi del summit G20 di Amburgo.

G20, Merkel a Putin: "Mosca partner importante"

La Russia è un partner importante del G20. Lo ha dichiarato la cancelliera tedesca incontrando il presidente russo. Merkel ha poi anticipato a Putin che nei loro colloqui, al momento in corso, avrebbe voluto parlare di relazioni bilaterali, Ucraina e Siria, come proposto da Putin accogliendola, ma anche di Libia.