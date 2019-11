Merkel dice basta ai colossi tech Usa. "Serve sovranità digitale Ue"

Merkel dichiara guerra ai colossi tech Usa

La cancelliera tedesca Angela Merkel invita l'Unione europea a rivendicare una propria "sovranità digitale", sviluppando una propria piattaforma per gestire i dati e per ridurre la propria dipendenza dai colossi Usa come Amazon, Microsoft e Google. "Tante aziende hanno appena esternalizzato tutti i loro dati a società statunitensi", ha detto la Merkel ai leader imprenditoriali tedeschi tedeschi. "Non sto dicendo che sia un male in sé e per sé, intendo solo che i prodotti a valore aggiunto che ne derivano, con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, creeranno dipendenze che non sono sicuro siano buone".

Il piano per la sovranità digitale Ue

L'intervento della Merkel, secondo il Ft, evidenzia la crescente volontà dell'Ue di sfidare il dominio Usa nell'economia digitale. Margrethe Vestager, il potente capo dell'Antitrust Ue, che ora deve anche supervisionare la politica digitale europea, il mese scorso aveva dichiarato al Financial Times che stava esaminando la possibilità di considerare standard di prova più elevati per le aziende Internet in caso di abudo di posizione dominante da parte dei colossi Usa. Il ministro dell'Economia tedesco, Peter Altmaier, ha recentemente affermato che i dati di aziende come la Volkswagen, e quelli del ministero degli Interni tedesco e del sistema di sicurezza sociale, sono stati sempre più archiviati sui server di Microsoft e Amazon. "E in questo stiamo perdendo parte della nostra sovranità", ha sostenuto.