Merkel in caduta libera nei sondaggi: e l'Afd vuole allearsi con Seehofer

GERMANIA: SONDAGGIO, APPROVAZIONE MERKEL SCENDE AL 48%

L'approvazione popolare per Angela Merkel è diminuita notevolmente dalle elezioni del 2017. E' quanto registra un sondaggio realizzato dalla società Emnid per il domenicale "Bild am Sonntag", che riporta come solo il 48% degli intervistati ritenga che la cancelliera sia la persona adatta all'incarico. Mentre un 46% pensa che non debba più essere alla guida del governo fino alle elezioni generali del 2021. Nell'ottobre dello scorso anno, il 55% degli intervistati appoggiava Merkel cancelliera, e solo il 37% si opponeva. I risultati dell'inchiesta mostrano come il Paese sia spaccato anche riguardo alla sopravvivenza della coalizione tra Cdu e Spd che regge il governo Merkel: se il 50% ancora la sostiene, un consistente 41% chiede nuove elezioni. Molto divisi anche i giudizi sulla leadership di Merkel in seno ai cristiano democratici: il 47% afferma infatti che deve essere riconfermata leader al prossimo congresso federale della Cdu a dicembre, mentre il 44% pensa che non dovrebbe più essere candidata alla guida del partito.

Merkel in caduta libera: l'Afd vuole allearsi con Seehofer

Il partito di destra Alternativa per la Germania (AfD), all'opposizione al Bundestag, potrebbe formare una coalizione con l'Unione cristiano-democratica (Cdu), attualmente al governo a Berlino con Unione cristiano-sociale (Csu) e Partito socialdemocratico (Spd). E' quanto affermato da Alexander Gauland, leader di AfD di cui è capogruppo al Bundestag, il parlamento federale della Germania. Secondo quanto riferito dal quotidiano tedesco "Handelsblatt", Gauland ha affermato: "Non credo che AfD possa raggiungere il 50 per cento alle elezioni, pertanto abbiamo bisogno di un alleato con cui formare una coalizione". Dicendosi "scettico" circa un'alleanza con il Partito liberaldemocratico (Fdp), l'esponente di AfD ha evidenziato che una coalizione con Verdi, La Sinistra e Spd è "impossibile". Pertanto, ha aggiunto Gauland, "rimane soltanto un'alleanza con la Cdu trasformata in maniera ragionevole" ossia in senso "più conservatore". Il cancelliere tedesco Angela Merkel, che guida la Cdu, e altri esponenti del partito hanno immediatamente respinto l'ipotesi avanzata da Gauland. La proposta di Gauland pare, tuttavia, trovare consenso nella Cdu della Sassonia. Christian Hartmann, capogruppo del partito del cancelliere Merkel al parlamento di Dresda, ha infatti dichiarato di non escludere un alleanza tra Cdu e AfD dopo le elezioni statali che si terranno in Sassonia il primo settembre 2019. Gli ultimi sondaggi danno la Cdu in calo in Sassonia, tanto da far temere per la prosecuzione della coalizione tra Unione cristiano-democratica e Spd attualmente al governo nel principale Land della Germania orientale. Intanto, prosegue l'avanzata di AfD su scala nazionale: secondo le più recenti rilevazioni demoscopiche, AfD è il secondo partito in Germania con il 18,8 per cento delle preferenze.