Merkel abbatte i progetti di Macron. Il Ppe si riavvicina a Orban?

MERKEL E LA SUA DELFINA BOCCIANO (IN PARTE) IL PIANO MACRON

Il grande ondeggiamento del Ppe in vista delle elezioni europee potrebbe non essere ancora finito. Dopo la reazione negativa di Annegret Kramp-Karrenbauer, "delfina" di Angela Merkel e neo segretaria della Cdu, è arrivata la stroncatura della cancelliera in persona sul manifesto europeista di Emmanuel Macron. E gli fa fare una parziale figuraccia sulla proposta da lui stesso avanzata del seggio permanente per la Germania al Consiglio di sicurezza dell'Onu.

NO DELLA MERKEL AL SEGGIO TEDESCO AL CONSIGLIO DI SICUREZZA ONU

Quello che Macron pensava potesse essere un assist per l'alleata (ma non troppo) Merkel è diventato un autogol, con la Merkel che ora boccia quel progetto. "Che la Francia sia scettica riguardo a un seggio europeo all'Onu è risaputo - ha detto Merkel in conferenza stampa a Berlino - da molti anni, la nostra posizione in seno al governo tedesco è che vogliamo il nostro seggio", ha ricordato. "Ma possiamo anche dire che le voci europee devono essere riunite al Consiglio di sicurezza dell'Onu e convertite in un seggio europeo. Non ci vedo grandi differenze e penso che sia un buon concetto per il futuro", ha aggiunto.

UNGHERIA, WEBER INCONTRA ORBAN

Nel frattempo il primo ministro ungherese Viktor Orban incontra oggi a Budapest Manfred Weber, il leader del Partito popolare europeo (Ppe). Ad annunciarlo è stato il portavoce del premier Bertelan Havasi. L'incontro non sarà aperto alla stampa, ma le informazioni saranno disponibili sulla base dell'accordo reciproco tra le parti una volta concluse le trattative. Weber ha dichiarato recentemente al quotidiano tedesco "Die Welt" che iniziera' i negoziati con il primo ministro circa il dibattito sulla possibile espulsione del partito Fidesz, dal Ppe. Weber ha aggiunto che "questo non è un conflitto tra Oriente e Occidente, non si tratta di politiche migratorie, si tratta dei valori che caratterizzano il Ppe e l'Ue".