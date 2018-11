Merkel verso le dimissioni dopo le elezioni Ue. Germania al voto a fine 2019?

Germania, Angela Merkel si dimetterà a maggio dopo le elezioni europee?

Angela Merkel arriverà davvero al 2021? La maggior parte degli osservatori, e dei tedeschi, è convinta di no. Secondo le previsioni dell'ex presidente della Spd, Sigmar Gabriel, il cancellierato di Angela Merkel potrebbe concludersi il prossimo anno a maggio: "Al più tardi dopo le elezioni in maggio 2019 potrebbe essere il caso. Angela Merkel sa cosa le addebita la Cdu", ha scritto oggi l'ex ministro degli Esteri socialdemocratico sul settimanale Die Zeit. Il ritiro di Merkel potrebbe essere il primo passo per aprire la strada ad un governo 'Giamaica', sostiene Gabriel, ovvero una coalizione tra Verdi, Cdu e Liberali.

Che succede dopo le dimissioni della Merkel? Governo Giamaica o nuove urne in autunno

Ma ancora più probabile appare il ritorno alle urne. Non a caso, oltre la metà dell'elettorato tedesco, il 52,5%, crede che ci saranno elezioni anticipate nel paese e che la coalizione di governo tra cristianodemocratici e socialdemocratici non reggerà fino a fine legislatura, nel 2021. Questo quanto emerge da un sondaggio della Bild: solo il 24,6% crede che il governo potrà continuare a lavorare fino a fine legislatura, mentre il 21,7% non ha opinioni al riguardo. Quanto ad Angela Merkel, il 47,8% non crede che potrà continuare alla guida del governo fino al 2021, contro il 36,2% che la pensa diversamente.