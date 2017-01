Merkel teme lo spettro G6. Trump pronto a boicottare un'Ue anti-Russia

TRUMP PRONTO A BOICOTTARE UN G7 SENZA PUTIN. PER MERKEL PAURA G6

Donald Trump da una parte, Vladimir Putin dall'altra. E l'Unione Europea, piena di timori e incertezze, nel mezzo. La situazione di Bruxelles preoccupa, e non poco, la Germania. Angela Merkel, prima fautrice delle sanzioni anti Russia, si trova a fare i conti con lo spettro di un G6. Donald Trump, infatti, potrebbe boicottare quel G7, e dunque anche l'Ue, privo della presenza del Cremlino.

I TIMORI DELLA GERMANIA SULLA POLITICA DI TRUMP

Ma quale sara' la futura politica del neo Presidente statunitense nei confronti della Germania? Questo si chiedono il cancelliere tedesco Angela Merkel, il ministro degli Esteri Frank-Walter Steinmeier e quello dell'Economia Sigmar Gabriel, scrive "Spiegel". Trump ha criticato la politica dei rifugiati europea e i suoi effetti, di cui incolpa personalmente Merkel. Nonostante tutto, Berlino intende fare il possibile per tutelare le relazioni transatlantiche. Il cancelliere tedesco ritiene gli Usa un alleato chiave, come ha ribadito anche lo scorso fine settimana. Finora Trump e Merkel hanno avuto solo una breve conversazione di congratulazioni formali dopo le elezioni presidenziali Usa di novembre.

CONTATTI POCO PRODUTTIVI TRA BERLINO E TRUMP

Altri contatti a livello governativo sono stati finora poco produttivi. Il capogruppo dei deputati della Cdu per gli Esteri, Christoph Heusgen, ha spiegato di aver intrattenuto colloqui con interlocutori Usa soltanto su "alcune questioni secondarie della Ue". Probabilmente ci sara' una visita del cancelliere a Washington prima del vertice del G20 ad Amburgo, ma non e' sicuro. Il primo ospite straniero di Trump, dopo il premier britannico Theresa May, sara' a quanto sembra il Presidente della Repubblica Ceca, Milos Zeman. Il 16 e il 17 febbraio il segretario di stato Usa, Rex Tillerson, dovrebbe essere a Bonn per il G20. Subito dopo sara' la volta del Segretario alla Difesa James Mattis, a Monaco di Baviera per la conferenza sulla sicurezza, a cui potrebbe essere presente anche il vice di Trump Mike Pence. E Trump? Di lui non si puo' dire ancora nulla. Chi gli e' nemico un momento prima, scrive il settimanale, puo' diventare amico quello successivo.

IL NODO PUTIN E LO SPETTRO G6 SENZA GLI USA

In questa situazione in Germania spuntano altri timori, quelli legati allo scacchiere geopolitico mondiale. Se Vladimir Putin non dovesse essere nuovamente invitato a sedere tra i grandi del mondo che cosa farebbe Trump? Il rischio, pensano in Germania, è che se il G7 non ritornasse a essere G8 potrebbe anche diventare un G6 con il clamoroso addio degli Usa al consesso. La Merkel, contraria alla riammissione della Russia, dovrà fare i conti con il rischio di perdere gli Usa. Che cosa farà la Cancelliera? Realpolitik e riammissione di Mosca oppure linea dura e pura con tutte le conseguenze del caso? Staremo a vedere.