Merkel, uscita di scena in Ue tra gli ululati. Battibecco Tajani-Juncker

Ue: ululati in aula contro Merkel. Tajani: 'Serve un veterinario'?

"Serve un veterinario in quest'aula forse?". Con questa battuta il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha interrotto gli ululati che si sono levati dai banchi dei gruppi euroscettici del Parlamento europeo di Strasburgo al termine dell'intervento di Angela Merkel. Il discorso della cancelliera tedesca e' stato piu' volte interrotto da lunghi applausi di gran parte dell'emiciclo, ma anche contestato dagli ululati degli europarlamentari dei gruppi euroscettici. Poco prima lo stesso Tajani aveva interrotto le contestazioni chiedendo se ci "fossero dei lupi in aula".

Battibecco tra Tajani e Juncker dopo l'intervento della Merkel

Il presidente del Parlamento europeo ha anche battibeccato con il presidente della Commissione, Jean Claude Juncker, che prendendo la parola dopo l'intervento di Merkel si era complimentato per la grande presenza di parlamentari presenti in aula. rivolgendosi alla Merkel, Juncker ha fatto notare che di solito "due terzi dei parlamentari non sono presenti quando intervengono altri capi di governo". "Signor presidente, noto che anche i commissari sono molto piu' presenti oggi che in altre occasioni in passato", ha risposto piccato Tajani indicando il parterre di commissari alle spalle di Juncker. Molti parlamentari hanno applaudito alla replica di Tajani, ma il presidente dell'esecutivo Ue ha voluto l'ultima parola: "La Commissione non resiste al piacere di imitare il Parlamento", ha risposto sorridendo.