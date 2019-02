Merkel vola da Macron: pronta la strategia dei giganti industriali anti Cina

BILATERALE MERKEL MACRON A PARIGI. FOCUS SULLA POLITICA INDUSTRIALE

La cancelliera tedesca Angela Merkel è attesa oggi a Parigi per un incontro con il presidente francese Emmanuel Macron in vista del prossimo vertice europeo di marzo. A dominare l'agenda sarà il tema della politica industriale europea: Parigi e Berlino puntano ad una revisione delle regole di concorrenza per favorire il rafforzamento dei 'campioni' industriali e tecnologici europei, chiamati a competere con i giganti americani e cinesi. I due leader discuteranno inoltre dei piani di integrazione all'interno della zona Euro. In agenda infine il tema delle relazioni transatlantiche.

MERKEL-MACRON - LA STRATEGIA DI FRANCIA E GERMANIA PER CONTRASTARE I COLOSSI CINESI

L'intenzione, già espressa nelle scorse settimane, di Parigi e Berlino sarebbe quella di giocare ad armi pari con i competitor americani e cinesi. Memori della recente vicenda Alstom-Siemens, con l'antitrust Ue che ha impedito la fusione lasciando secondo molti analisti campo libero al colosso ferroviario cinese, Macron e Merkel vorrebbero trovare il modo per allentare i lacci e lacciuoli che impediscono la formazione di big continentali.

MERKEL-MACRON: IL NODO DELLE ARMI ALL'ARABIA SAUDITA

Per il quotidiano tedesco "Sueddeutsche Zeitung", invece Merkel e Macron affronteranno in particolare la questione dell'embargo posto dal governo tedesco sulle esportazioni di armi prodotte in Germania verso l'Arabia Saudita. Da tempo, Francia e Regno Unito chiedono alla Germania di porre termine alla misura, poiché lederebbe i progetti europei in materia di difesa nonché le rispettive industrie militari. Una vicenda che di fatto rischia di mandare a monte gli accordi del trattato di Aquisgrana.