Mes, ecco chi è il tedesco Klaus Regling. Il vero padrone dell'Eurozona

Klaus Regling, il mister Mes padrone dell'Eurozona

Quando il ministro delle Finanze di Berlino, Olaf Scholz, ha illustrato la sua proposta per il completamento dell'unione bancaria, Roberto Gualtieri è stato critico, sottolineando i rischi per il nostro Paese di uno schema che penalizzerebbe istituti, come quelli italiani, che detengono forti quote di debito pubblico nazionale. Il governo non è stato però altrettanto critico con il disegno di riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), che con la proposta di Scholz è fortemente intrecciato e persegue un analogo obiettivo: limitare lo spazio di manovra della nuova presidente della Bce, Christine Lagarde, che intende proseguire la politica accomodante di Mario Draghi, ma senza per ora lo stesso capitale di credibilità, e mettere al riparo una Germania sull'orlo della recessione dalle possibili conseguenze di un tracollo di Deutsche Bank.

Con la riforma del Mes il potere di Regling si sovrapporrà anche a quello della Bce

Ma, come spiega l'Agi, non è facile per nessuno dire no a Klaus Regling, il numero uno del Mes che nel 2017 è stato confermato per altri cinque anni alla guida del "fondo salva-Stati" europeo, i cui poteri - se la riforma in discussione in questi giorni passerà - si estenderanno a un punto tale da sovrapporsi in parte a quelli della stessa Banca Centrale Europea. Il volto di questo economista di Lubecca, classe 1950, sposato con due figli, non appare spesso sulle prime pagine dei giornali e la rete scarseggia di profili a lui dedicati. Uno dei pochi e' quello tracciato da 'Politico', che lo descrive come una persona affabile e riservata, nei modi più accostabile a un Draghi che alle asprezze di altri cavalieri teutonici dell'austerity, come l'ex ministro delle Finanze, Wolfgang Schauble, o il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann.

Regling, un curriculum impressionante

Il suo è un curriculum impressionante, che lo ha visto passare dal Fondo Monetario Internazionale, dove lavora cinque anni nel dipartimento Ricerca e si occupa dei programmi dedicati all'Africa fino alla supervisione del piano di salvataggio della Grecia. Nel 1991 la patria chiama di nuovo. Regling torna al ministero delle Finanze e si guadagna la fiducia personale del cancelliere, che lo invia come rappresentante economico della Germania nei consessi internazionali piu' disparati, dal G7 allo stesso Fmi, con il quale manterrà un rapporto stretto. Nel ruolo di capo della divisione Affari Economici Internazionali, Regling è anche uno dei protagonisti della stesura dei trattati di Maastricht. Insieme al futuro presidente Horst Kohler e all'allora presidente della Bundesbank Hans Tietmeyer, fa parte del team di negoziatori tedeschi al tavolo che porrà le basi per la nascita dell'euro. Nel 2001 approda alla direzione generale per gli Affari Economici e Finanziari europei, dove resterà fino al 2008. Nel 2010 diventa il capo dell'Efsf.