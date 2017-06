Migranti, ai pescatori di Mazara del Vallo il "Premio cittadino europeo"

Pescatori sistemano le reti prima di una battuta di pesca

Ai pescatori siciliani di Mazara del Vallo e' stato conferito il Premio del Cittadino europeo, il riconoscimento che ogni anno il Parlamento europeo attribuisce a singoli o a gruppi che si sono distinti nel rafforzare l'integrazione europea e il dialogo tra i popoli. Lo annunciano Michela Giuffrida e Cecile Kyenge che hanno proposto e supportato la candidatura.

I pescatori di Mazara artefici del salvataggio di migliaia di migranti

Mazara del Vallo, nella Sicilia occidentale, ospita la piu' importante flotta peschereccia del Mediterraneo ed e' al contempo la citta' italiana dove vive, perfettamente integrata, la piu' numerosa comunita' tunisina in Italia. "L'idea della candidatura - spiegano le eurodeputate - e' nata proprio dall'incontro con i pescatori di Mazara, durante un dibattito organizzato in Sicilia dal Distretto della Pesca, mentre ascoltavamo le loro storie, spesso drammatiche, e le loro richieste nei confronti di una Europa che a loro spesso appare indifferente, sorda. Diverse volte i pescatori di Mazara del Vallo, impegnati in battute di pesca di lungo raggio nelle acque internazionali antistanti la Libia, hanno salvato centinaia di migranti che intraprendono il viaggio verso l'Europa a bordo di piccole imbarcazioni e che spesso naufragano nel Canale di Sicilia".

Pescatori incarnazione dell'Europa della condivisione e della solidarieta

Sono loro che spesso danno il primo allarme via radio facendo arrivare i soccorsi, che, quando e' emergenza e non c'e' un minuto da perdere aspettando l'arrivo delle motovedette, issano a bordo dei loro pescherecci i naufraghi, danno loro abiti, cibo, coperte. Quando questo accade i pescatori interrompono la battuta di pesca e tornano indietro con i migranti a bordo, con un dispendio di forze, tempo, denaro. I pescatori di Mazara del Vallo, insomma, concludono le eurodeputate, "sono l'incarnazione dell'Europa della condivisione e della solidarieta'. Sono loro i veri cittadini europei". La cerimonia di premiazione si terra' a Bruxelles, il prossimo 11 ottobre, al Parlamento europeo.